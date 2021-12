Netflix: So startet die nächste Folge nicht mehr automatisch

Viele unter euch haben es bereits erlebt: Du schaust eine Serie auf Netflix und irgendwann schlummerst du doch ein. Während der Streamingdienst mittlerweile zwar nach wenigen Folgen fragt, ob du weiterschauen möchtest, kannst du den automatischen Start der nächsten Folge auch einfach in den Einstellungen verhindern. In diesem Fall musst du jede Folge manuell starten.

Netflix: Automatische Wiedergabe der nächsten Folge verhindern

Für den Serienmarathon oder eine Binge-Session ist die automatische Wiedergabe der nächsten Folge natürlich sehr praktisch. Jedoch möchten nicht alle Nutzer gleich ihre Serie fortsetzen. Zudem verkürzte Netflix den Zeitraum, um den Start der nächsten Folge zu verhindern. Ein Grund mehr, um die Automatik-Funktion zu deaktivieren.

Rufe dazu in deinem Webbrowser Netflix auf und öffne deine Konto-Seite. Danach rufst du das Profil auf, in dem du die Vorschau deaktivieren möchtest. Konkret bedeutet dies, dass du gegebenenfalls die Abschaltung in jedem einzelnen Profil vornehmen musst. Nachdem du dein Profil ausgewählt hast, wählst du „Profile und Kindersicherung“ aus. Danach tippst beziehungsweise klickst du auf „Wiedergabe-Einstellungen“. Entferne nun den Haken vor „Nächste Folge einer Serie automatisch auf allen Geräten abspielen“ und speichere deine Einstellungen.

Wichtiger Hinweis, um Missverständnisse vorzubeugen: Beachte beim Deaktivieren von Funktionen, dass es sein kann, dass du dein Gerät aktualisieren musst, um die Einstellung zu übernehmen. Dabei solltest du „aktualisieren“ nicht wörtlich nehmen, da weder die App noch dein Gerät dafür ein Softwareupdate benötigen. Stattdessen musst du entweder das Profil kurzzeitig wechseln oder dich aus- und wieder einloggen.

Findest du die automatische Wiedergabe der nächsten Episode gut oder geht dir das alles zu schnell? Lass es uns in den Kommentaren wissen.