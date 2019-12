Touch ID 2.0: Apple hat Fingerabdrucksensor unter dem Display bereits im Einsatz

News

Immer wieder tauchten Berichte auf, dass Apple schon in Kürze Face ID in die Rente schickt und stattdessen auf einen Fingerabdrucksensor unter dem Display zurückgreift. Damit könnte Touch ID sein Comeback feiern. Passend zu den aktuellen Gerüchten hat Apple nun ein Patent dazu erhalten, dass den Einsatz der Technologie in zukünftigen Geräten ermöglicht. Interessanterweise ist der neue Fingerabdrucksensor schon jetzt in einem Apple-Produkt integriert.