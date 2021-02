Mac mini muss zurück: Entwickler sind sauer auf Apple

Auf der WWDC 2020 kündigte Apple an, dass man in den kommenden zwei Jahren von Intel-Prozessoren auf Apple Silicon wechseln wird. Um Entwicklern den Wechsel auf die Apple-Chips zu erleichtern und um vorhandene Apps für die neue Architektur zu optimieren, stellte Apple einen speziellen Mac mini mit dem A12Z-Chip bereit. Dieser kostete jeden interessierten Entwickler 500 US-Dollar und sollte für ein Jahr ausgeliehen werden. Nun will Apple die Macs zurück.

Apple beendet Vertrag vorzeitig und macht damit Entwickler sauer

Als Apple die Geräte verteilte, mussten die Entwickler einen engen Vertrag unterzeichnen, der Leistungstests sowie die Bekanntgabe von Details unterbinden sollte. Daneben sollte die Leihgabe auf rund ein Jahr begrenzt sein. Jetzt forderte Apple jedoch die Geräte schon nach wenigen Monaten zurück, will die Entwickler ab entschädigen.

Die Entwickler reagieren entsprechend sauer, da die Geräte nur wenige Monate im Einsatz waren und für die Leihgabe ohnehin schon bezahlen musste. Laut Entwickler Steve Troughton-Smith sei dies ein Witz für eines der reichsten Unternehmen der Welt. Dass Apple bereit ist, 200 US-Dollar als Ausgleich für die frühzeitige Rücknahme der Geräte zu zahlen, findet er ebenfalls lächerlich, da man damit nicht einmal ein Drittel der Kosten für einen Mac mini mit M1-Chip abdeckt. Dies merkt er an, da Apple die 200 US-Dollar nämlich nicht auszahlt, sondern in Form eines Wertgutscheins ausgibt, der sich nur zum Kauf eines M1-Macs in einem Apple Store einsetzen lässt. Außerdem ist er nur bis Ende Mai 2021 gültig.

Andere Entwickler zeigen sich hingegen überrascht von Apples Kulanz. Laut Vertrag sollte die Entwickler nämlich gar keine Gegenleistung für die Rückgabe erhalten, sondern hätten die 500 US-Dollar rein als Leihgebühr gezahlt.

Was haltet ihr von Apples Ansatz? Ist es ein fairer Deal oder hat man die Entwickler abgezockt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.