Apples Support-Community ist rund um die Uhr geöffnet (Bild: Fancycrave)

Warum die Apple-Diskussionsforen meist keine Hilfe sind. „Foren“ als Plattform zur Diskussion gibt es schon Jahrzehnte als Institution im Internet. Während es bei manchen aber mit Absicht zugeht wie am Stammtisch, gibt es auch Diskussionsforen, in denen Fragesuchende „Hilfe“ erwarten. Diese stehen den Hilfesuchenden zwar rund um die Uhr zur Verfügung, bieten aber manchmal Verhaltensregeln und alteingesessene Nutzer, die der Suche nach der Antwort im Weg stehen.

Microsoft hat eines, Google und Samsung auch. Bei Apple können Sie ebenfalls in der Support-Community 24 Stunden nach Antworten stöbern. Am „hilfreichsten“ sind darin aber oft nur die Beiträge, die mehr wie Wikipedia-Einträge wirken. Diese bieten Informationen auf einen Blick und werden von einigen „engagierten“ Usern zusammengeschrieben.

Stolpersteine in Apples Support-Forum

Apples Support-Community krankt aber an den gleichen Problemen, wie andere Foren. Wenn Sie es als Anfänger für Ihre Zwecke verwenden wollen, sollten Sie sich schon einmal auf Widerspruch gefasst machen. Denn als Mac- oder iPhone-Nutzer von „heute“, finden Sie in Apples Support-Foren bereits eine Menge alteingesessener User vor. Die erkennen Sie an den „Auszeichnungen“. Und während diese auch hilfreiche Antworten geben können, wollen sie manchmal gebeten werden.

Ein Forum führt ein Eigenleben

Es ist wahrlich kein Problem von Apples Support-Community, sondern ein weit verbreitetes Phänomen zu vieler Internetforen. Es gibt genügend Beispiele und auch wissenschaftliche Literatur, die sich damit auseinandersetzt, aber auch diverse Berichte, die dann an anderer Stelle die negativen Nutzererfahrungen dokumentieren. So ein Forum ist, ganz klar, eine eigene Sozietät und kann manchmal „zickig“ sein.

Sollen die Plattformen doch eigentlich helfen, fühlen sich manche Nutzer von den impliziten Voraussetzungen schnell überfordert. Da kommt es auch mal vor, dass es statt einer Antwort eine Maßregelung gibt. Das kann in manchen Fällen sogar so ausarten, dass Ihre Beiträge moderiert werden und Sie Hinweise und Warnungen erhalten, sich zu maßregeln. Das ist natürlich nicht, was Sie beim Stellen Ihrer Frage im Sinn hatten.

Wenn Sie trotz erstem Feedback zudem nicht genau wissen, welche Informationen man von Ihnen „verlangt“, um eine Antwort geben zu können (oder wollen), entsteht schnell ein Defizit in der Kommunikation, das „Sie“ nicht ohne Weiteres ausgleichen können.

Es gibt jedenfalls viele frustrierte Foren-Nutzer, die nach einem einmaligen Erlebnis leider einen großen Bogen um die Community gemacht haben.

Welche Erfahrungen haben Sie mit Apples oder auch anderen Foren gemacht?

