18 Duftmarken von Jony Ive: So stilbildend war der Designer bei Apple und darüber hinaus. Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, aber der Chefdesigner Apples, langjähriger Begleiter von Steve Jobs und später Tim Cook, Jony Ive, nimmt seinen Hut bei Apple. Er geht aber eigentlich gar nicht so ganz, sondern startet mit einer eigenen Designfirma in San Francisco durch und möchte in Zukunft auch den einen oder anderen Auftrag für Apple realisieren. Inwiefern er dem Unternehmen erhalten bleiben wird, bleibt abzuwarten. Schon jetzt ist es eine Zäsur. Doch der Anlass ist Grund genug, einmal auf sein Wirken bei Apple hinzuweisen.