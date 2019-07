Dem Wall Street Journal zufolge soll Apple-CEO Tim Cook Ive sogar entmutig haben (wir berichteten). Demnach soll hier das Design in den Hintergrund gerückt sein, während der Fokus zunehmend auf die Bedienung gelegt wurde. Dieser Umstand soll den Designer stark frustriert haben, sodass er bei Meetings nicht auftauchte. Zudem konnte sich die Apple Watch nicht als Fashion Accessoire durchsetzen, sodass Ive einen weiteren Rückschlag erhielt und sich langsam aus dem täglichem Geschäft zurückzog.

Allerdings soll dies nicht der Wahrheit entsprechen und dürfte unter anderem Tim Cook missfallen sein, sodass er sich zu einer seltenen Stellungnahme hinreißen ließ. Ihm zufolge ist die Geschichte absurd und entspricht nicht der Realität, wie er gegenüber dem NBC-Reporter Dylan Byers per E-Mail mitteilte:

„The story is absurd. A lot of the reporting, and certainly the conclusions, just don't match with reality. At a base level, it shows a lack of understanding about how the design team works and how Apple works. It distorts relationships, decisions and events to the point that we just don't recognize the company it claims to describe.

The design team is phenomenally talented. As Jony has said, they're stronger than ever, and I have complete confidence that they will thrive under Jeff, Evans, and Alan's leadership. We know the truth and we know the incredible things they're capable of doing. The projects they're working on will blow you away.“