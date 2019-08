Die Apple Card auf dem iPhone eingerichtet (Bild: Apple)

Apple Card: Webseite für Apples Kreditkarte bereits aktiv. Tim Cook hatte im Rahmen der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht angekündigt, dass man im August den Startschuss für die eigene Kreditkarte geben würde. Ein konkretes Datum kennen wir bislang noch nicht. Lange kann es aber nicht mehr dauern, nachdem der iPhone-Hersteller nun auch die Webseite mit Erklärungen online brachte. Sie lässt zudem vermuten, dass es einige Nutzer gibt, die von Apple eine Einladung erhielten.

Unter der Adresse wallet.apple.com erhalten Sie ab sofort auch Informationen über Apple Kreditkarte, die Apple Card. Sie lesen dort, wie Sie sich für die Karte registrieren können und wie Sie diese dann am iPhone als Zahlungsmittel einrichten.

Nutzer erhalten Einladung zur Apple Card

Darüber hinaus enthält die Seite Informationen, dass manche Nutzer eine E-Mail mit einer Einladung zur „Apple Card Preview“ erhalten haben. Tatsächlich gibt es schon Nutzer, die eine Einladung erhalten haben. So berichtet Tech-Crunch-Autor Matthew Panzarino davon, die neue Kreditkarte eingesetzt zu haben. Es bleibt unklar, wie viele Nutzer tatsächlich an dieser „Preview“ teilnehmen können. So oder so wird es nicht mehr lange dauern, ehe in den USA der Startschuss fällt.

Falls Nutzer aber eine solche Einladungsmail erhalten, können Sie sich über die Wallet-App am iPhone für die Teilnahme an Apples Kreditkarte registrieren. Alternativ können Sie am iPad auch die Einstellungen-App öffnen und darin in den Optionen für „Wallet und Apple Pay“ den Prozess initiieren.

Apple Card in wenigen Minuten einsatzbereit

Wenn Sie die Apple Card „virtuell“ in Ihr digitales Portmonee hinzugefügt haben, können Sie damit eigentlich auch schon bezahlen. Eine „echte“ Kreditkarte wird Ihnen dann wenige Tage später per Post zugesandt.

Es gibt auch die Hoffnung, dass Apple die Apple Card nach Deutschland und anderer Länder Europas bringt.

