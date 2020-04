Apple stellt das neue iPhone SE vor: Das kann das neue iPhone-Einsteigermodell 2020

iPhone SE (2. Gen) im Überblick: Das ist neu

Größeres Display

A13 Bionic

verbesserte Kameras

NFC-Modus für Express-ÖPNV-Karten

Design und Display

Nach Monaten des Rätselratens machte Apple nun endlich Nägel mit Köpfen und kündigte den lange erwarteten Nachfolger des iPhone SE an, welches vor vier Jahren erschien und seit mehr als einem Jahr nicht mehr verkauft wird. Die Informationen aus der Gerüchteküche haben sich damit bewahrheitet und Apple hat tatsächlich das iPhone 8 als Vorbild genommen. Damit wächst das Display von vormals süßen 4 Zoll auf ordentliche 4,7 Zoll an, während man sich optisch stark an dem alten Modell orientierte. Dies fällt besonders auf der Vorderseite auf, die weiterhin einen breiten Rand oben und unten aufweist. Dies erlaubt auch weiterhin den Einsatz von Touch ID in dem kapazitiven Home-Button. Außerdem erbte das neue Einsteigermodell den Wasserschutz, der nach IP67 zertifiziert ist.

Nutzer haben dabei die Wahl zwischen mehreren Farbausführungen. Diese umfassen wie beim iPhone 8 weiß, schwarz und das knallige (PRODUCT)RED.

Auch bei den Abmessungen gab es kaum Änderungen gegenüber dem iPhone 8. Da Apple jedoch 3D Touch als Display-Feature strich, kommt nun das Software-basierte Haptic Touch zum Einsatz und sollte die Vorteile nur in wenigen Bereichen vermissen lassen. Ansonsten bietet das LCD die gewohnte Qualität mit einer Auflösung von 1.334 x 750 Pixeln und einer Helligkeit von bis zu 625 Nits. Die True-Tone-Technologie sowie der große P3-Farbraum sind ebenfalls an Bord und halten den Standard hoch.

Prozessor und Speicherplatz

Im neuen iPhone SE steckt trotz seines geringem Einsteigerpreises Apples aktuelle A13 Bionic mit Neural Engine, die in vielen Bereichen für einen Leistungsschub sorgt. Laut Apple sorgt er aufgrund seiner hohen Effizienz für längere Akkulaufzeiten und unterstützt den Nutzer durch maschinelles Lernen bei vielen alltäglichen Aufgaben.

Anders als bei den meisten anderen Modellen bietet Apple dieses Mal drei Optionen zur Auswahl. Die Basisvariante ist mit 64 GB ausgestattet, während sich Nutzer auch für 128 GB Flash-Speicher entscheiden können. Zusätzlich ist auch ein Modell mit 256 GB verfügbar.

Drahtlose Kommunikation und Anschlüsse

Wi-Fi 6 beziehungsweise 802.11ax WLAN ist im Einsteigermodell angekommen und macht es damit bereit für die Zukunft. Zudem integrierte Apple Bluetooth 5.0, um beispielsweise die Verbindung zu drahtlosen Kopfhörer oder anderen Geräten zu verbessern. Gleichzeitig adaptiert man NFC mit dem Lesemodus, der auch Apples Express-ÖPNV-Funktion unterstützt, damit Nutzer auch ohne Bestätigung mit einem ausgeschaltetem Gerät im öffentlichen Nahverkehr bezahlen können.

Während sich potentielle Käufer über eine Dual-SIM-Funktion freuen dürfen, integrierte Apple auch die drahtlose Ladefunktion. Möchte man hingegen per Kabel laden, dann steht auch weiterhin der Lightning-Anschluss zur Verfügung.

Kameras

Während das erste iPhone es noch mit einer 1,2 Megapixel-Frontkamera daherkam, vervielfachte Apple die Auflösung auf solide 7 MP, die auch schon das iPhone 8 bot. Allerdings erweiterte man die Fähigkeiten etwas, sodass nicht nur Smart HDR Fotos sowie Porträtaufnahmen möglich sind, sondern lässt nun auch Videos in 1080p mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde zu.

Die Rückkamera ist weiterhin eine Weitwinkelkamera mit 12 MP und optischer Bildstabilisierung, die einen fünffachen digitalen Zoom erlaubt. Der leistungsfähige A13 Bionic erlaubt auch hier Smart HDR und ermöglicht sogar die Videoaufnahme in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Bei Zeitlupenvideos in 1080p sind sogar bis zu 240 Bilder pro Sekunde möglich. Übrigens übernahm das iPhone SE vom großen Bruder auch die Stereoaufnahme bei Videos.

Preis und Verfügbarkeit

Das neue Einsteigermodell lässt sich ab dem 17. April vorbestellen. Für das Basismodell verlangt Apple 480 Euro, während bei höheren Speicheroptionen ein Aufpreis erhoben wird. Die Auslieferung soll bereits ab dem 24. April 2020 erfolgen.

