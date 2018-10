Bereits am Montag berichteten wir, dass Apple kurzzeitig Apple Pay Cash in Deutschland in den Einstellungen freischaltete. Während ein Konfiguration nicht möglich war, verschwanden die Einstellungen nur kurze Zeit später. Damit stieg die Hoffnung einen baldigen Start. Nun gibt Apple erneut Hinweis darauf, dass sich deutsche Nutzer wohl nur noch wenige Tage gedulden müssen. Gestern Abend wies nämlich die Tipps-App auf Apple Pay hin.