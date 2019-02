02.02.2019 - 10:46 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



02.02.2019 - 10:46 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apples Manager Bill Stasior, der das Siri-Team seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2012 geleitet hat, ist nicht mehr Leiter des Projekts. Grund ist ein umfassender Strategiewechsel, der auf langfristige Forschung setzt und nicht auf inkrementelle Updates.

Bill Stasior ist laut Techcrunch nicht mehr verantwortlich für den virtuellen Assistenten Siri. Die Führungskraft wird aber weiterhin im Unternehmen beschäftigt sein. In welcher Eigenschaft Stasior jetzt arbeitet, ist unklar.

John Giannendrea, Apples Chef zum Thema maschinelles Lernen und KI traf Berichten zufolge die Entscheidung. Versucht wird, das Siri-System in Richtung Forschung zu verlagern und sich von kleineren Upgrades zu lösen, die typischerweise in jährlichen Versionen herausgebracht werden. Giannandrea wird voraussichtlich einen neuen Chef für Siri suchen und das Ruder nicht selbst in die Hand nehmen.

Stasior wurde vom ehemaligen Apple-Manager Scott Forstall angeheuert, um Siri zu leiten. Stasior musste nicht nur die Entwicklung eines Consumer-KI-Produkts leiten, sondern auch einen Kampf in den eigenen Reihen führen, da sich das Projekt zunehmend auf Suchfunktionen konzentrierte.

Siri war im Fokus des verstorbenen Apple-Chefs Steve Jobs, der sich zusammen mit Forstall eine echte Gesprächs-KI vorstellte, die sich nicht nur auf Websuchen und Gerätesteuerungen beschränkt. Diese Vision verblasste mit dem Tod von Jobs und dem Ausscheiden von Forstall.

Siri steht im Wettbewerb mit Amazon Alexa und Google Assistant. Beide haben intelligente Lautsprecher und Haushaltsgeräte auf den Markt gebracht. Apples eigener intelligenter Lautsprecher, der HomePod, startete eher verhalten. Siris vergleichsweiser eingeschränkter Funktionsumfang sorgte für lange Gesichter.

Giannandrea wurde Anfang 2018 eingestellt und arbeitete zuvor an Projekten zur künstlichen Intelligenz bei Google. Im Dezember wurde er zum Senior Vice Präsident befördert und übernahm die Verantwortung für Apples KI- und Machine Learning-Programme, darunter Core ML und Siri.

Eines darf aber nicht verschwiegen werden. Nachdem Giannandrea übernahm, gingen einige hochkarätige KI-Leute bei Apple. Darunter ist Tom Gruber, dem Mitbegründer von Siri. Vipul Ved Prakash, der nach der Übernahme seines Startups Topsy im Jahr 2013 als Leiter der Suchaktivitäten bei Apple fungierte, verließ das Unternehmen fast gleichzeitig mit Gruber.

