Die Spracherkennung Siri hat für iOS 12 einiges dazugelernt. Besonders sticht die Möglichkeit heraus, mit einfachen Kurzbefehlen komplexe Aktionen auszulösen. Dazu hat Apple dem Betriebssystem fürs iPhone und iPad auch eine App spendiert. Wir erklären Ihnen, wie Sie Siri richtig konfigurieren und außerdem, wie Sie einen Kurzbefehl einrichten.



31.01.2019 - 16:48 Uhr Geschrieben von Holger Sparr

Die Spracherkennung Siri begleitet das iPhone schon eine ganze Weile, denn sie wurde bereits mit dem iPhone 4s eingeführt und fand danach ihren Weg auf das iPad und den Mac. Was anfänglich das Publikum begeisterte, wurde später eher zu Allgemeingut, denn schnell reagierten alle Smartphones und auch smarte Lautsprecher auf Sprachanfragen. Und so langsam geriet Apple dabei ins Hintertreffen, denn es schien, als lernten die anderen schneller dazu als Apples Siri.

Kurzbefehle

Apple hatte sich recht schwer damit getan, Siri nach außen zu öffnen. Erst kam die Möglichkeit für Fremdanbieter hinzu, Siris Wortschatz mit eigenen Befehlen zu erweitern und damit auch Apps mit Sprache zu steuern, die nicht von Apple stammen. Mit iOS 12 kommt nun die Möglichkeit hinzu, Kurzbefehle anzulegen.

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten, die übrigens beide aus Leistungsgründen Besitzern eines iPhone 5s und 6 vorenthalten bleiben: Zum einen kann man in den Siri-Einstellungen Kurzbefehle anlegen. Und außerdem will Apple zu iOS 12 eine spezielle Kurzbefehle-App liefern.

Der Weg über die Einstellungen „Siri & Suchen“ ist im Zweifel der einfachere, aber auch weniger flexible Weg. Unter den vorgeschlagenen Kurzbefehlen findet man alle möglichen Vorschläge von Apps, die das Verfahren unterstützen. Konkret finden sich hier, sortiert nach Apps, vor allem kürzlich ausgeführte Aktionen. Schreibt man beispielsweise eine Nachricht, schlägt Siri sehr wahrscheinlich vor, dass man dieser Nachricht für die Zukunft einen Kurzbefehl gibt – was ja durchaus sinnvoll sein kann, wenn man öfter Nachrichten wie „fahre jetzt los“ an immer die gleichen Empfänger schickt.

Die wichtigste Quelle für Siri bei Fragen zum Allgemeinwissen ist Wikipedia. (Bild: Screenshot)

Der Haken dabei ist, dass man leider nicht selbst die Aktion definieren, sondern nur hoffen kann, dass Siri sie vorschlägt. Dafür aber schlägt Siri manchmal sogar über die Mitteilungen vor, den häufiger ausgeführten Tätigkeiten einen Kurzbefehl zu verpassen, um sie mit Siri besonders einfach aufrufen zu können. Der zweite Haken ist, dass die einfachen Siri-Kurzbefehle immer nur einzelne, isolierte und auf eine App beschränkte Aktionen ausführen können.

Kurzbefehle per App

Nun sind die in den Einstellungen definierbaren Siri-Kurzbefehle nur die eine Möglichkeit, der Spracherkennung neue Worte beizubringen, die andere ist die neue Kurzbefehle-App. Mit dieser lassen sich per Drag and Drop neue Aktionen durch Kombinieren vorhandener Befehle zusammenstellen und anschließend mit einem Siri-Befehl versehen.

Dafür musste Apple übrigens das Rad nicht neu erfinden, denn die Grundlage dafür ist die – wirklich geniale – App Workflow, die Apple vor einer Weile gekauft hat und die nun als Grundlage für die neue App Kurzbefehle dient. Während der Beta-Phase lieferte Apple die App nicht mit, sondern sie soll erst zum finalen System gehören, sodass wir sie bis Redaktionsschluss leider nicht mehr ausgiebig testen konnten.

Was die App aber auf jeden Fall können wird, ist das Zusammenfassen mehrerer Befehle, sodass man sie wie eine Aktion gebrauchen kann. Ein plakatives Beispiel ist das Ankommen zu Hause, wo man mit nur einem Befehl das Licht, die Heizung und die Kaffeemaschine starten kann.

Komplexere Aktionen als mit den Einstellungen lassen sich mit der neuen Abkürzungen-App definieren. Leider lag die App bis Redaktionsschluss noch nicht vor. (Bild: Screenshot)

Weitere Verbesserungen

Nun ist es zwar praktisch, wenn man Siri neue Kurzbefehle beibringen kann, doch letztlich erreicht man damit nur auf einfachere Weise das, was auf die umständliche Tour immer schon ging. Der Vorwurf an das Siri-Team lautet aber, dass die Konkurrenz in Sachen Allgemeinwissen deutlich vorbeigezogen sei, was vor allem bei den smarten Lautsprechern wie dem HomePod negativ auffällt. Immerhin konnte Siri einiges zulegen und weiß mehr über Sport, Ernährung und anderes. Doch viele dieser Änderungen betreffen zunächst nur den amerikanischen Markt, anderswo werden sie nur nach und nach eingeführt.

Workshop: Siri richtig konfigurieren und benutzen

Mit iOS 12 lernt Siri neue Tricks (Bild: Screenshot) Schritt 1: In den Siri-Einstellungen lässt sich festlegen, ob das iPhone die ganze Zeit nach der Sprachaktivierung lauschen soll, was schon des erhöhten Stromverbrauchs wegen nicht sehr empfehlenswert ist.

Mit iOS 12 lernt Siri neue Tricks (Bild: Screenshot) Schritt 2: Siri beherrscht das Öffnen und Nutzen von Apps, Fragen zum Allgemeinwissen und auch den Zugriff auf Systemeinstellungen. Selbst die Passwort-Datenbank lässt sich relativ leicht abfragen.

Mit iOS 12 lernt Siri neue Tricks (Bild: Screenshot) Schritt 3: Komplexere Befehle erteilt man besser peu à peu, denn Siri fragt bei Bedarf einfach nach. So lassen sich auch Aufgaben wie das Schreiben einer Mail mit Empfänger, Betreffzeile und Inhalt meistern. 1 /3

Workshop: Kurzbefehl über die Einstellungen einrichten