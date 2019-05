Aus alt mach neu: Wie sich ein iPhone voller Dreck in ein Schmuckstück verwandelt. Haben Sie sich schonmal überlegt, ein gebrauchtes, vielleicht sogar „kaputtes“ iPhone auf eBay zu kaufen, um es dann wieder instand zu setzen? Der YouTube Hugh Jeffreys hat genau das getan, und zwar mit einem iPhone 8. Für das Gerät zahlte er 300 australische Dollar, also knapp 190 Euro. In dreizehneinhalb Minuten erklärt Jeffreys seinen Zuschauern, wie er aus einem Gerät mit Glasbruch und sehr viel Dreck im Innern wieder ein Schmuckstück machte.