19.01.2019 - 11:10 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: Kickstarter )

Hersteller Taihe hat mit dem Gemini ein 15,6-Zoll-Display mit Akku und Kickstand vorgestellt, das über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert wird. Die Full-HD-Version kostet ab rund 160 US-Dollar, das 4K-Modell etwa 500 US-Dollar.

Das Zweitdisplay Gemini sieht ähnlich aus wie ein Microsoft Surface. Das liegt am Kickstand, mit dem das Gerät auf dem Tisch aufgestellt werden kann. Beim Gemini sind zudem unterschiedliche Aufstellwinkel möglich. Das über Kickstarter finanzierte Display verfügt über zahlreiche Anschlüsse, darunter einen USB-C-Anschluss. Das in einem Metallgehäuse untergebrachte Display bringt etwa 1 Kilogramm auf die Waage und besitzt als Full-HD-Modell einen Touchscreen. Die deutlich teurere 4K-Version hingegen bietet dieses Feature nicht.

Das Display kann horizontal und vertikal betrieben werden und lässt sich nach Angaben des chinesischen Herstellers auch an den Smartphones Samsung S8, S8+, S9, S9+, Note8, Note9, Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 20 Pro, P20, Honor Note10, Oppo R17 Pro, Smartisan R1, Smartisan Pro 2S, HTC Ultar und HTC 10 betreiben. Zudem kann die Playstation 4, die Xbox und das Nintendo Switch sich an diesem Display betreiben lassen. Die Geräte sind nicht nur mit einem Anschluss für USB Type-C sondern auch mit zweimal Micro-USB und Dual-Mini-HDMI versehen worden. Seitdem die 200.000 US-Dollar beim Crowdfunding überschritten wurden, will der Hersteller auch zwei USB 3.0-Ports integrieren. Beim 4K-Modell kommt noch ein Mini DisplayPort hinzu.

In den Displays sind Stereolautsprecher integriert. Anders als viele mobile Displays ist hier ein Akku verbaut, der eine Laufzeit von bis zu 5 Stunden ermöglichen soll. Auch der Betrieb über ein Netzteil ist möglich, doch offenbar ist die Stromversorgung über USB-C nicht vorgesehen: Die Displays haben einen separaten Stromanschluss.

Mit 5.000 mAh ist der Akku recht klein, was aber auch an der geringen Bautiefe der Displays liegen kann. Wer will, kann den Akku auch als Powerbank nutzen.

Die Kickstarter-Kampagne ist im vollen Gange und läuft noch bis Mitte Februar 2019. Der Hersteller hat sich das sportliche Ziel gesetzt, die Geräte ab Mai 2019 auszuliefern. Auf den Preis müssen noch 25 US-Dollar für den Versand sowie Zollgebühren und die üblichen 19 Prozent Einfuhrumsatzsteuer gerechnet werden.

