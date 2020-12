AirPods Max: Apple enthüllt Over-Ear-Kopfhörer der Oberklasse für 600 Euro

Apple meint es mit Kopfhörern als Produktkategorie ernst – das ist spätestens seit der milliardenschweren Übernahme von Beats klar, auch wenn rückblickend betrachtet wohl deren inzwischen in Apple Music aufgegangenes Musik-Streaming-Angebot für den Kauf ausschlaggebend war. Das Potenzial von Beats als Marke für hochpreisige Kopfhörer schöpfte man indes nie so richtig aus, die Zahl der Neuerscheinungen über die vergangenen Jahre hinweg war recht überschaubar, das letzte Over-Ear-Modell von Beats erschien 2018. Eine ganze Branche definierende Neuheiten wie etwa die AirPods segelten stets unter dem Banner von Apple selbst.



























Apple tritt mit AirPods Max gegen Bose und Sony an

Den Markt für True-Wireless-In-Ears rollte man bereits mit den AirPods und den AirPods Pro auf. Nun also die AirPods Max. Bereits im September räumte man in den Apple Stores Kopfhörer und Lautsprecher anderer Anbieter aus den Regalen, wohlwissend, was da bevorsteht.

Mit seinen ersten Over-Ear-Kopfhörern mit integriertem Noise Canceling konkurriert Apple vom Start weg mit den Platzhirschen der Branche. Sowohl Bose als auch Sony haben mit dem NC700 respektive des WH1000XM4 technisch vergleichbare Produkte im Angebot. Apple muss sich also mehr einfallen lassen, als guten Klang, lange Akkulaufzeiten und eine sehr guter aktive Geräuschunterdrückung, um im Wettbewerb zu punkten – schließlich verlangt man auf den Listenpreis schielend rund 200 Euro mehr als für die Mitbewerber fällig wären. Das man sich entsprechende Gedanken gemacht hat, beweisen die AirPods Max mit Funktionen wie einem adaptiven Entzerrer, 3D Audio und vor allem dem Premium-Design – darüber hinaus profitieren die AirPods Max natürlich von der Strahlkraft der Marke Apple und dem guten Ruf der AirPods.

AirPods Max: Das sind die Fakten zu Apples erstem Over-Ear-Kopfhörer

satterer Sound als die AirPods dank größerer Treiber (40 mm)

pro Ohrmuschel mit einem H1-Chip ausgestattet

Funktionen ähnlich der AirPods Pro mit aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus

symmetrische Form, erkennt beim Aufsetzen automatisch linken und rechten Kanal

stoppt Wiedergabe, wenn abgesetzt

adaptiver Entzerrer, der der den Klang automatisch für jede Ohrmuschel separat optimiert

edle Materialien: Kopfbügel aus Edelstahl, Ohrpolster aus Memoryschaum

Steuerung über von der Apple Watch inspirierter „Digital Crown“

Verfügbarkeit: ab sofort bestellbar, Auslieferung ab dem 15.12.2020

fünf Farben: Space Grau, Silber, Sky Blau, Grün und Pink

Lieferumfang: AirPods Max, Smart Case, USB-C-auf-Lightning-Kabel

Preis: 597,25 Euro

Voraussetzung: ein Apple-Gerät mit iOS 14.3 oder neuer, iPadOS 14.3 oder neuer, macOS Big Sur 11.1 oder neuer, watchOS 7.2 oder neuer oder tvOS 14.3 oder neuer

Die AirPods Max werden in einem gefütterten Case geliefert. Ins Case gelegt, schalten die Kopfhörer in den Stand-bay-Modus. Die Akkulaufzeit beträgt laut Apple bis zu 20 Stunden bei Hi-Fi Audio, Telefonaten oder Filmen bei eingeschalteter aktiver Geräuschunterdrückung und aktiviertem 3D-Audio.

So beschreibt Apple die Kernfunktionen der AirPods Max Adaptiver EQ: Die AirPods Max verwenden Adaptiven EQ, um den Klang für die jeweilige Ohrmuschel einzustellen. Hierzu messen sie das Soundsignal und passen die tiefen und mittleren Frequenzen in Echtzeit an — und liefern satten, detailreichen Klang. Aktive Geräuschunterdrückung: Die AirPods Max liefern immersiven Sound durch Aktive Geräuschunterdrückung, damit das Hörerlebnis im Mittelpunkt steht. Jede Ohrmuschel hat drei nach außen gerichtete Mikrofone, die Umgebungsgeräusche erkennen, und ein nach innen gerichtetes Mikrofon, das den ans Ohr abgegebenen Sound überwacht. Mithilfe von Computational Audio passt sich die Geräuschunterdrückung je nach Sitz und Bewegung des Kopfhörers in Echtzeit an. Transparenzmodus: Die AirPods Max haben einen Transparenzmodus, um Musik und gleichzeitig Umgebungsgeräusche zu hören. Der Transparenzmodus sorgt dafür, dass alles — sogar die eigene Stimme — ganz natürlich klingt, während Audio perfekt wiedergegeben wird. Mit der Taste für die Geräuschkontrolle kann man einfach zwischen Aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus wechseln. 3D-Audio: Die AirPods Max nutzen 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking, um Töne dreidimensional wiederzugeben — und bieten immersiven Sound wie im Kino bei 5.1, 7.1 und Dolby Atmos Audioaufnahmen. 3D-Audio nutzt die Beschleunigungs‑ und Gyrosensoren in den AirPods Max und iPhone oder iPad, um Kopfbewegungen und Bewegungen des Geräts zu verfolgen. Es vergleicht die Bewegungsdaten und ordnet das Soundfeld neu zu, sodass es mit dem Gerät verbunden bleibt, selbst wenn sich der Kopf des Anwenders bewegt.

AirPods Max: Ab sofort und in fünf Farben verfügbar

Die AirPods Max lassen sich ab sofort bestellen und werden ab dem 15.12. ausgeliefert. Der Preis beträgt in Deutschland 597,25 Euro – dabei hat man die Wahl zwischen AirPods Max in Space Grau, Silber, Sky Blau, Grün und Pink. Wer direkt auf Apple.com oder über die Apple-Store-App bestellt, kann die Kopfhörer kostenlos mit einer persönlichen Gravur versehen lassen – personalisierte AirPods dürften auch den ein oder anderen Langfinger abschrecken.

[Update 16:07 Uhr] Inzwischen sind die Liefertermine für die meisten Farbvarianten in den Januar gerutscht.