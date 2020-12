Apple plant Kombi aus Hard-und Softwareabo

Ein Analyst von Loup Ventures ist der festen Überzeugung, dass Apple ein ultimatives Abonnement aus Hard- und Software plant und damit Trends aus der Branche folgt. Schon jetzt bietet Apple mit Apple One ein Paket aus allen Diensten des Unternehmens, während man in bestimmten Ländern ein monatliches Abo für das iPhone anbietet, welches Upgrades auf neue Hardware vereinfachen soll. Dem Analysten zufolge könnte Apple beide Strukturen auf lange Sicht vereinen und sogar iPads, Macs und die Apple Watch hinzufügen.

Mikrotrends und die digitale Transformation

Apple beobachtet die Industrie genau und ist in den vergangenen sechs Jahren in viele Bereiche, wie das Finanzwesen (Apple Pay, Apple Card), Streaming (Apple Music, Apple TV+) oder auch in den Nachrichtenmarkt (Apple News), eingedrungen. Ähnlich wie Amazon Prime bietet man seit wenigen Wochen auch ein Bundle aus mehreren Diensten an und nennt das Paket „Apple One“. Jedoch könnte Apple einen 360-Grad-Ansatz verfolgen und dies basierend auf Mikrotrends und sich ändernden Konsumverhalten aufbauen. Apple könnte dies als erstes Unternehmen im großen Umfang umsetzen, da man bereits jetzt zwei Bundles bietet, die man zusammenführend könnte. Ergänzt um AppleCare, könnte Apple ein sehr attraktives Gesamtpaket für Apple-Nutzer schnüren.

Ungewöhnlich wäre dies für Apple keinesfalls, da man in der Vergangenheit immer wieder betonte, dass Services in der Zukunft an Bedeutung gewinnen sollen, um die Kundenbindung zu stärken. Gleichzeitig merkt der Analyst aber auch an, dass es für Google und Samsung schwer werden könnte, einem solchen Abonnement entgegenzuwirken, da ihnen einfach die Infrastruktur und die enge Verzahnung von Soft- und Hardware fehlt, die dem Bundle einen großen Mehrwert beschert.

Was haltet ihr von einem solchen Apple-Bundle? Wie viel würdet ihr monatlich zahlen, um alle Apple-Dienste, ein iPhone, iPad, Apple Watch und gegebenenfalls einen Mac euer Eigen nennen zu können? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.