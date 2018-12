Was dem Windows-Nutzer sein Bluescreen, ist dem Apple-Nutzer in der Regel dann ein eher schwarzer Hintergrund vor dem Verweis, er müsse den Computer neu starten. Sie können dann übrigens auch nicht mehr zurückgehen, sondern müssen den Mac tatsächlich neu hochfahren.

Die 8+1 geläufigsten Fehlermeldungen am Mac und was sie tatsächlich bedeuten. Von Windows kennen Sie den Bluescreen. Doch es gibt auch vergleichbare Fehlerbildschirme für Nutzer von Apples macOS. Wir haben uns in den letzten Wochen ein bisschen im Netz umgetan und eine Reihe von bekannteren Fehlermeldungen gesammelt, um Ihnen zu zeigen, was es damit auf sich hat. Natürlich können wir nicht zu jeder auch einen eigenen Screenshot beibringen, oder aber einen deutschsprachigen, da sich manche Fehler nicht „spontan“ reproduzieren lassen, sondern eben nur auf manchen Systemen und bestimmten Bedingungen auftreten. Wir hoffen aber trotz allem, dass Sie einen Mehrwert haben.