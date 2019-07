16.07.2019 - 14:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Apple TV+)

Am 20. Juli jährt sich die erste Mondlandung zum 50. Mal. Damals betrat Astronaut Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Das Ereignis wurde weltweit mit Spannung verfolgt und setzte dem Wettlauf um den Mond ein Ende. Doch was wäre passiert, wenn nicht die Amerikaner, sondern die Sowjets die ersten gewesen wären? Dieser Frage stellt sich bald die „Apple TV+“-Serie „For All Mankind“, die passend zum Jubiläum einen neuen Clip erhielt.

Ende März stellte Apple auf einem Event den neuen TV-Streamingdienst Apple TV+ vor, der zahlreiche neue und vor allem hochwertige Serien sowie Filme ab Herbst bereithalten soll. Dazu hat man gleichzeitig auch einen neuen YouTube-Kanal mit Leben erfüllt, um die neuen Inhalte zu präsentieren. Als einer der ersten Trailer ist dort unter anderem ein Ausblick auf „For All Mankind“ zu finden. In der Serie geht man der Frage nach, was passiert wäre, wenn der Wettlauf um den Weltraum nie geendet hätte und verfrachtet die Zuschauer entsprechend in die 1970er.

In einem neuen Video zu der kommenden Serie sprechen die Schöpfer Ron Moore, Matt Wolpert und Ben Nedivi über die erste Mondlandung und was sie für die Menschheit bedeutet. Die „Apollo 11“-Mission inspirierte die Welt und zeigte eindrucksvoll wie Mut und Entschlossenheit treibende Kräfte sein können. Die Mondlandung ist natürlich auch die Hauptinspirationsquelle für Apples „For All Mankind“ und stellt eine Alternativ-Geschichte dar – ein Was-Wäre-Wenn-Szenario.

Laut letzten Berichten soll Apple keine Kosten und Mühen gescheut haben, um originale Geräte aus der Zeit für die Serie zu kaufen. Beispielsweise soll es sich bei dem Kontrollpanel in der Kommandozentrale um ein Original aus Houston handeln, um der Serie zusätzliche Authentizität zu verleihen.

