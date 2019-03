(Bild: Hersteller)

Airmail

Eine Alternative zu Apples eigene Mail-App am iPhone ist auch Airmail von Bloop.

Die Software bietet natürlich auch die Möglichkeit viele E-Mail-Accounts zu verwalten. Interessant ist die App aber auch, weil Sie den Status von E-Mails mit der Desktop-App für macOS über iCloud synchronisieren können.

Die App bietet Ihnen die Möglichkeit, Mails zur Wiedervorlage einzurichten und hat eine Vielzahl Funktionen und Möglichkeiten auch über eine reichhaltige Integration von Drittanbieter-Apps und -Services. Sie können zum Beispiel E-Mails einfach in PDF-Dateien umwandeln, sie aber auch als Aufgaben oder Notizen in diversen Apps wie Todoist, Evernote und anderen ablegen. Manche Nutzer finden diese Fülle an Möglichkeiten gut, andere stört sie eher.

Airmail bietet auch eine Integration in Apples Nachrichten-App, sodass Sie aus Diskussionen heraus auch auf Anhänge oder Mails zugreifen können. Zudem können Sie sich auch auf dem Handgelenk an der Apple Watch über Mails informieren lassen und auch unmittelbar antworten.

Pro : Mehrere Accounts verwalten, Nachrichten-App-Support, Apple-Watch-Support, viele Erweiterungen.

: Mehrere Accounts verwalten, Nachrichten-App-Support, Apple-Watch-Support, viele Erweiterungen. Contra: Für manche Nutzer zu viele Funktionen.