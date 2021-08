Die 30 meist geklickten YouTube-Videos aller Zeiten (2021)

YouTube ist die größte Video-Plattform der Welt, die von Influencern, Musikern, Unternehmen, Privatpersonen, Fernsehsendern und vielen weiteren genutzt wird, um Inhalte online zu präsentieren. Während du wohl mit deinen Videos mit etwas Glück mehrere Hundert Aufrufe erzielen kannst, gibt es Videos auf YouTube, die nicht nur millionenfach, sondern sogar milliardenfach gesehen wurden. Das meist gesehene Video übersteigt sogar die Zahl der Menschen auf der Erde.

Beliebte Inhalte auf YouTube

Eingangs stellten wir dir die Frage, ob du weißt, welche Videos am meisten geklickt werden. Du wirst es sicher schon erraten haben. Es sind keine Technik- oder Gaming-YouTuber:innen, sondern viel mehr sind es die Musiker:innen, die ihre Musikvideos bereitstellen. Daher wundert es nur wenig, dass auch die Google-Tochter diesen Trend erkannt und mit YouTube Music einen eigenen Dienst mit Musik-Wiedergabelisten und -videos an den Start schickte. Die Aufrufzahlen einige Titel sind so hoch, dass man denken kann, sie laufen bei manchen Menschen in einer ständigen Schleife.

In unserer kleinen Übersicht über die 30 beliebtesten YouTube-Videos sind Talente wie Taylor Swift, Ed Sheeran, Katy Perry oder Maroon 5 gleich mehrfach vertreten. Natürlich ist auch Psys Überraschungshit „Gangnam Style“ vertreten, das es als erstes YouTube-Video überhaupt schafft, die Milliarden-Marke zu knacken. Mittlerweile ist diese unzählige Male gefallen, sodass alle Titel in unserer Liste mindestens zwei Milliarden Aufrufe hinter sich haben.

Besonders dürften dich jedoch einige der Videos überraschen, die keine Musikvideos sind. Scheinbar ist YouTube ein toller Platz, um die Kinder abzulenken. Daher findet sich auf unserer Liste eine Vielzahl von Inhalten für Kinder, die sogar einige der Spitzenplätze einnehmen.

Hast du alle Videos gesehen oder waren dir einige unbekannt? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone SE (64 GB) - Schwarz 453,16 €

Anzeige