GarageBand: Apple liefert Sound-Pakete von Dua Lipa, Lady Gaga und Co. kostenlos

Remixen mit Apples GarageBand

Wie Apple mitteilt, stehen dir ab sofort verschiedene Pakete von Produzent:innen und Künstler:innen bereit, um einen eigenen Remix zu erstellen. Allerdings sind dafür keinerlei Vorkenntnisse notwendig. Laut Apple bietet man dir direkt in der App die Möglichkeit, Schritt für Schritt per Videoanleitung zu erlernen, wie du einen Remix aufnimmst. Dazu stehen dir Beispiele von Dua Lipa sowie Lady Gaga als Übungsmaterial bereit.

Diese Remix-Sessions sind eine Erweiterung der beliebten „Today at Apple“-Lernsessions von Apple, die in Apple Stores auf der ganzen Welt stattfinden. Bei früheren „Today at Apple“ In-Store Music Labs traten bereits Top-Künstler:innen wie Alicia Keys, Billie Eilish, Khalid, Madonna, Pu Shu und Taylor Swift auf.

Dua Lipa, Künstlerin: „Es ist fantastisch zu sehen, wie Apple meine Musik in GarageBand zum Leben erweckt, sodass jetzt jeder erleben kann, wie ich 'Break My Heart' komponiert habe, unabhängig davon, wo man sich gerade befindet. Musik hat die Kraft, Menschen zusammenzubringen, und dies geschieht auf so aufregende Weise. Ich persönlich kann es kaum erwarten, dass die Leute viel Spaß beim Experimentieren haben und sich verschiedene Versionen meines Songs ausdenken.“

Lady Gaga, Künstlerin: „GarageBand ist mein Ideenpool und der Platz, an dem ich mit dem Songwriting beginne. Deshalb freue ich mich, meinen Song 'Free Woman' als Remix-Session zur Verfügung zu stellen. Ich möchte, dass Musiker und Musikliebhaber sehen können, wie ein Song produziert wird und, dass sie alle einzelnen Komponenten hören können, um dann ihre eigene kreative Note darüber zu legen und in GarageBand das machen können, was sie möchten.“

Neue Inhalte, um deine Kreativität zu fördern

Zusätzlich zu den Remix-Sessions führt Apple gleich sieben neue Producer-Pakete von Boys Noize, Mark Lettieri, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch und TRAKGIRL ein, die speziell für GarageBand entwickelt wurden. Sie bieten ein besonderes Begleitprogramm für Apples neue Dokuserie „Watch the Sound With Mark Ronson“, die seit Ende Juli verfügbar ist.

Die neuen Remix-Sessions und Producer-Pakete sind ab heute als kostenloser Download in der Sound Library von GarageBand 2.3.11, der neuesten Version der App, für iOS und iPadOS verfügbar.

