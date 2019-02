(Bild: Apfelsack)

Apfelsack

Der Apfelsack vom gleichnamigen Anbieter ist genau das, eine Smartphone-Schutzhülle aus Filz und Jute-Material, in dem normalerweise Kartoffeln beim Bauern eingepackt würden. Das Produkt ist natürlich handgemacht. Sie schieben das Smartphone hochkant rein und können es mit einem Gummiband fixieren. Gefertigt werden die Apfelsäcke in Karlsruhe in Baden-Württemberg.

Wo? Etsy. Preis: 18,00 Euro (inkl. Versand). Link? Hier.