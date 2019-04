22 Apps für alle Fans des Dark Mode am Mac. Mit macOS Mojave hielt der Dark Mode am Mac Einzug. Seitdem haben nach und nach einige Hersteller Ihre Apps für den speziellen Dunkelmodus optimiert. Apple half natürlich auch nach und stellte Bordmittel bereit. Doch da zuletzt sogar Googles Chrome ihn adaptierte, dachten wir, es sei an der Zeit für eine Übersicht an Apps, die im Dunkeln in macOS eine gute Figur machen. Wir zählen dabei auch manche Apps auf, die beliebt sind, und zwar den Dunkelmodus nicht offiziell unterstützen, sehr wohl aber ein dunkles Thema bieten.