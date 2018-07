30.07.2018 - 11:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Seit langer Zeit fordern Nutzer einen „Dark Mode“ für iOS. Während Apple dieser Aufforderung nur langsam über entsprechende Einstellungen in den Bedienungshilfen nachkommt, wird es am Mac nun ernst. Das neue Betriebssystem macOS Mojave bringt das langersehnte dunkle Erscheinungsbild auf den großen Bildschirm und funktioniert dazu noch systemweit. Wir erklären Ihnen, wie Sie das neue Feature aktivieren.

Schon seit 2015 ist es möglich, dass Sie das Dock und auch die Menüleiste in ein dunkles Design tauchen können. Der Finder, Safari und andere Apple-Anwendungen waren hingegen nicht von dieser Änderung betroffen. Mit macOS Mojave wird der Traum allerdings war und Apple spendiert den Mac-Nutzern einen echten Dark Mode, der systemweit zum Einsatz kommt. Um das dunkle Erscheinungsbild nutzen zu können, ist eine vorherige Aktivierung erforderlich.

So aktivieren Sie den Dark Mode unter macOS Mojave

Wie auch beim Aktivieren des dunklen Designs für Dock und Menüleiste, klicken Sie zunächst auf das Apple-Logo in der Menüleiste am oberen Bildschirmrand. Wählen Sie nun die Option „Systemeinstellungen“ aus. Danach klicken Sie auf den Eintrag „Allgemein“. Gleich oben sehen Sie die Einstellung für das „Erscheinungsbild“. Wählen Sie hier „Dunkel“ aus und schon wird Ihr Mac in dunkle Farben getaucht. Ein Klick auf „Hell“ deaktiviert den Dark Mode wieder.

Hinweis: Beachten Sie, dass der Dark Mode alle Apple-Apps wie beispielsweise Safari, Finder, Mail, Kalender, Notizen und weitere Apps beeinflusst. Bei Drittanbietern ist es nicht immer der Fall, dass die App in dunkle Farben getaucht wird. Hier kommt es auf die Integration des Features durch den Entwickler an. Beliebte Apps werden wohl zur Veröffentlichung von macOS Mojave oder kurz danach ein entsprechendes Update erhalten.

