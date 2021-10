Apple kündigt 14" und 16" MacBook Pro an: Das musst du jetzt wissen

Auf einen Blick: Das ist neu beim MacBook Pro 2021

Neue Variante in 14 Zoll

120 Hz Mini-LED-Display mit ProMotion

Verbesserter M1-Chip in mehreren Konfigurationen

Mehr Anschlüsse

Es war ein überfällig. Apple hatte 2016 das Design des MacBook Pro umgekrempelt und es zur besseren MacBook-Air-Alternative gemacht. Allerdings stießen Änderungen wie das Butterfly-Keyboard, die Touch Bar sowie die neuen USB-C-Ports und der Wegfall von MagSafe auf herbe Kritik. Umso erfreulicher ist es daher, dass sich Apple dieser angenommen hat und mit der neuen Hardware-Generation vieles besser machen will – angefangen beim Prozessor.

M1 entfesselt: Mehrere Apple-Prozessoren zur Auswahl

Der M1-Chip wird für die neuen MacBook-Pro-Modelle ordentlich aufgebohrt. Du musst dich jedoch entscheiden, da Apple gleich zwei neue Chips vorgestellt hat. Den Anfang macht der neue M1 Pro. Mit diesem erhöht Apple die Leistung deutlich. Die 10-Kern-CPU besteht aus zwei Kernen für Effizienz, während die anderen acht Kerne für Höchstleistung sorgen. Apple nannte zwar keine genauen Leistungsdaten, aber gab an, dass der Chip andere mobile Prozessoren deutlich übertrifft. Apples M1 Pro soll bis zu 70 Prozent schneller sein als der normale M1, während du deinen Mac nun auch wieder mit bis zu 32 GB Arbeitsspeicher ausstatten kannst. Zudem ist der Pro-Chip mit einer 16-Core-GPU ausgestattet, die durch die tiefe Integration deutliche Vorteile gegenüber anderen Prozessoren haben soll. Unterstützt wird die Grafikeinheit von der neuen Display Engine, die den Anschluss mehrerer Displays gleichzeitig möglich macht.

Neben dem M1 Pro stellte Apple den M1 Max vor und erhöht die Memory-Bandbreite nochmals von 200 GB/s auf 400 GB/s, während du ihn mit bis zu 64 GB Arbeitsspeicher ausstatten kannst. Die Grafikeinheit hat Apples weiter aufgestockt und fügt dem M1 Max weitere 16 Kerne hinzu, sodass dir eine 32-Core-GPU für alle Arbeiten bereitsteht.

FaceTime Kamera: Besser im Bild

Apple hat in diesem Jahr die Kamerasysteme einiger Geräte aktualisiert. Darunter befand sich auch der neue 24“ iMac. Die verbesserte FaceTime HD Kamera kommt nun auch beim MacBook Pro zum Einsatz und verspricht neben einer höheren Auflösung von 1080p eine bessere Leistung bei schlechtem Licht. Der Bildsignalprozessor des Apple-Chips unterstützt die Kameraqualität weiter und erlaubt dadurch Funktionen wie den Porträtmodus. Weiter überarbeitete Apple auch die Mikrofone, die bereits zuvor „Studioqualität“ lieferten. Nun legte das Unternehmen eine Schippe auf und bringt gemeinsam mit macOS Monterey 3D Audio sowie verschiedene Mikrofonmodi ein, die Hintergrundgeräusche filtern und dich dadurch laut und klar klingen lassen.

Preis und Verfügbarkeit

Das MacBook Pro ist in mehreren Grundkonfigurationen verfügbar. Das bisherige Einstiegsmodell mit 13,3-Zoll-Display und M1-Chip startet bereits bei 1.449 Euro. Die neue 14-Zoll-Ausführung mit Mini-LED-Display und M1 Pro ist hingegen ab 2.249 Euro verfügbar, während das MacBook Pro als 16-Zoll-Variante erst bei 2.749 Euro beginnt und in der Spitze knapp 7.500 Euro kosten kann. Vorbestellung nimmt Apple ab heute Abend an und die Auslieferung der Geräte ab kommender Woche (26. Oktober) erfolgen.

