(Bild: Hersteller)

Catchbox Pro

Das folgende Szenario ist uns von Fernsehshows und Diskussionsrunden in großen Hallen längst bekannt: Soll das Publikum in einen Vortrag mit Wortmeldungen eingebunden werden, gehen Mitarbeiter durch die Reihen und strecken Mikros an Stativen über Stuhlreihen oder die Sprecher müssen an ein im Mittelgang aufgebautes Pult kommen. Mit dem Catchbox Pro (400 Euro) verleihen Sie Ihren interaktiven Präsentationen einen spielerischen Charakter. In dem bunten Schaumstoffwürfel steckt ebenfalls ein Mikro, doch gibt es hier kein Kabel, kein Stativ und auch kein Pult. Im Gegenteil, die Angst vorm Sprechen wird den Teilnehmern genommen, indem der Würfel quer durch den Raum geworfen werden kann, das Mikro ist dabei gut verpackt und nimmt keinen Schaden. Ein schwarzer Kreis an einer der Würfelseiten signalisiert, wo hineingesprochen werden muss. An eine entsprechende Anlage ist die Catchbox per Funkverbindung gekoppelt. Sogar ein eigenes Logo können Sie auf die Flanken der Catchbox drucken lassen.