Apple Fakten, die du garantiert noch nicht kennst

Apple ist ein faszinierendes Unternehmen, das bereits seit 40 Jahren die Technologie-Branche mit zukunftsweisenden Ideen und großer Risikobereitschaft ordentlich durcheinanderbrachte. Doch es gab auch dunkle Zeiten, in denen Apple kurz vor der Insolvenz stand. Doch glücklicherweise holte man seinerzeit Steve Jobs zurück in das Unternehmen – und auch Microsoft gab dem Konkurrenten eine kräftige Finanzspritze in Höhe von 150 Millionen US-Dollar.

Apple Fakten - Von Börsenwert bis Durchschnittsverdienst

Die Rettung Apples markierte einen Wendepunkt und schaffte viele Anekdoten und kuriose Umstände, die wir in dieser kleinen Zusammenstellung anreißen. Dabei gehen wir auf die Namensgebung, das Logo, den dritten Mann neben Jobs und Wozniak sowie weitere interessante Details aus den vergangenen 40 Jahren ein, die viele Apple-Anwender garantiert noch nicht kennen, etwa das Apple größere Barreserven als die US-Regierung besitzt?

Dieser Artikel wurde urspünglich im Mai 2016 veröffentlicht.