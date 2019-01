31.01.2019 - 10:05 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



31.01.2019 - 10:05 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit der Vorstellung des iPhone X spekulierten Analysten und Experten über die Zukunft des iPad Pro. Schnell waren sie sich einig, dass die nächste Generation des High-End-Tablets über Face ID sowie ein fast randloses Display verfügen wird. In dieser Hinsicht wurden die Erwartung mehr als erfüllt. Jedoch scheinen sich einige technische Mängel in die Umsetzung eingeschlichen zu haben, die bei den zahlreichen Nutzern für Unmut sorgen.

Ende 2018 stellte Apple die dritte Generation des iPad Pro vor. Gemeinsam mit der neuen Generation führte man neue Feature wie Face ID, den USB-C-Anschluss sowie eine neue Speicheroption ein. Allerdings drehte das Unternehmen gleichzeitig an der Preisschraube, sodass ein Apple-Tablet erstmals mehr als 2.000 Euro kosten kann – ohne Zubehör wohlgemerkt. Dieser Umstand ist durchaus vertretbar, wenn die Umsetzung entsprechend ausfällt.

Apple biegt sich einen Fehler zurecht

Seit Anfang November ist das neue Profi-Tablet aus dem Hause Apple erhältlich. Es dauerte nicht lange – nur ein Wochenende –, bis Nutzer über erste Probleme klagten. Laut mehreren frühen Käufer kann das iPad Pro schnell Verbiegungen aufweisen. Entweder nach dem Transport und in manchen Fällen sogar schon beim Auspacken. Apple äußerte sich schnell dazu und gab an, dass es sich nicht um einen Produktionsfehler oder ähnliches handelt. Die Biegungen seien auf die verwendeten Materialien zurückzuführen und liegen demnach im Normalbereich. Die Antwort war natürlich alles andere als befriedigend. Es empfiehlt sich daher eine Schutzhülle anzubringen, um die Stabilität zu erhöhen.

Zu penibel oder doch gerechtfertigt

Wir berichteten auch über mehrere Nutzer, die ihr iPad Pro wieder umgetauscht haben, weil die Lautstärke-Tasten sowie der Power-Knopf sehr wackelig waren. Vor allem Käufer des 12,9-Zoll-Modells sollen von den Problemen betroffen sein. Laut den Aussagen sollen die Tasten nicht nur wackelig gewesen sein, sondern in einigen Fällen auch ein Klappern aufgewiesen haben. Allerdings gab es auch bei den ersten beiden Generationen des Riesen-Tablets ähnliche Verarbeitungsfehler. Es ist natürlich davon auszugehen, dass es sich dabei um Einzelfälle handelt. Jedoch achten einige Nutzer genauer auf die Qualität einzelner Elemente als andere, wodurch nicht alle Käufer solche Verarbeitungsfehler bewusst wahrnehmen.

Aussetzer, die die Funktionen einschränken können

Wahrnehmbarer sind hingegen Aussetzer in der Software. Apple hat im neuen iPad Pro den A12X Bionic verbaut. Dieser leistungsstarke Chips lässt in verschiedenen Tests sogar Einsteigermodelle des MacBook Pro hinter sich und strotzt nur so vor Tatendrang. Dennoch häuften sich in den vergangenen Wochen die Berichte, dass das iPad Pro immer mal wieder beim App-Wechsel oder anderen Aktionen kurz zögert, bevor der Vorgang fortgesetzt wird. Das Problem tritt zwar nur zeitweise auf, ist aber für die Betroffen eine nervige Angelegenheit. Es wird aktuell angenommen, dass es sich dabei um einen Schutzmechanismus handelt. Dieser führt zu einer kurzzeitigen Drosselung der Leistung. Die Gründe hierfür könnten bei verschiedenen Bauteilen liegen, die bei erhöhtem Rechenaufwand und entsprechender Wärmeentwicklung lose werden können.

„Was ist mit dem Display los?“

Vermutlich aus Kostengründen hat Apple bisher noch kein OLED-Display in das iPad Pro eingebaut und setzt somit nach wie vor auf die LCD-Technologie. Diese hat Apple eigentlich ganz gut im Griff, muss aber auch mit den Eigenheiten kämpfen. Gerade die größeren Displays der Pro-Modelle bringen einen Effekt zur Geltung, der durch die notwendige Hintergrundbeleuchtung entsteht: Das Display wird nicht immer gleichmäßig ausgeleuchtet, sodass Teilbereiche dunkler erscheinen können. Die Ausprägung kann dabei von Gerät zu Gerät variieren.

Fazit: „Alles nur Einzelfälle?“

Apples aktuelle iPad-Pro-Modelle sind alles andere als günstig, da ist es umso ärgerlicher, wenn Nutzer verschiedene Hardwarefehler feststellen, die nicht der typischen Apple-Qualität entsprechen. Allerdings muss man im gleichen Atemzug auch sagen, dass es sich tatsächlich nur um Einzelfälle (außer die Biegung) handeln könnte, die jedoch sehr laut Ihren Frust ablassen, während Nutzer mit positiven Erfahrungen eher leise agieren. Dies ist nichts Ungewöhnliches und kommt in den meisten Communities vor. Außerdem zeigt sich Apple in der Regel (in der Garantiezeit) sehr kulant und tauscht Geräte problemlos aus.

Beim neuen iPad Pro ist es wie bei den meisten anderen Geräten auch: Nicht alle Geräte sind exakt gleich, sondern weisen kleine Varianzen auf, sodass es in Einzelfällen durchaus zu Problemen kommen kann, die der Großteil der Käufer nie erfahren wird. Wer also den Kauf eines neuen iPad Pro plant, sollte sich nicht von den Berichten verunsichern lassen, sondern eigene Erfahrungen sammeln.

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem neuen iPad Pro gemacht?

Anzeige