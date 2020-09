So sicherst du dir vier Monate Amazon Music Unlimited-Streaming für nur 99 Cent

Amazon hat für den hauseigenen Musik-Streamingsdienst eine neue Aktion gestartet: Bisher gab es die Möglichkeit, Amazon Music für 30 Tage zu testen - jetzt gibt es 90 Tage für einmalig 99 Cent. Prime-Kunden, die bisher noch kein Music Unlimited-Abo gebucht hatten, bietet Amazon sogar teils exklusiv 120 Tage für 99 Cent an. Laut Amazon ist das Angebot aber nicht allgemein verfügbar. Wenn du Prime-Kunde bist und dich mit deinem Account einloggst siehst du, ob auch dir vier Monate Test angeboten werden. Das Unlimited-Abo kostet regulär 9,99 Euro monatlich.





3 /3

► Jetzt drei oder vier Freimonate Amazon Music sichern!

Nach Ablauf des Testzeitraums kann die Mitgliedschaft jederzeit gekündigt werden. Wichtig: Das Angebot gilt nur für Neukunden und nur bis zum 14. Oktober 2020. Als Neukunde gilt man, solang kein Probe-Abo oder Abo von Amazon Music bestand. Nach Ablauf der 90 Tage wird die Mitgliedschaft kostenpflichtig - wer das dann nicht möchte, muss vorab kündigen.

Als Alternative bietet Amazon HD-Music-Streaming an. Dabei bekommst du eine höhere Übertragungsqualität, was sich besonders in Verbindung mit den passenden Lautsprechern bezahlt macht. Auch Amazon Music HD kann man sich jetzt für 90 Tage gratis sichern! Das Angebot gilt sogar bei Buchung bis zum 19. Oktober 2020.

Was ist das besondere an Amazon Music HD?

Die meisten Music-Abos sind in der Wiedergabequalität eingeschränkt. SD (Standard Definition) bedeutet zum Beispiel bei der Datenübertragungsrate bis zu 320 kbps, bei HD (High Definition) sind es dagegen bis zu 850 kbps - deutlich mehr, was eine bessere Tonqualität ergibt. Laut Amazon ist das mit CD-Qualität vergleichbar.

Songs gibt es bei Amazon in der Musik-Bibliothek in HD und in Ultra-HD. Ultra-HD hat dabei die zehnfache Bitrate des Standardstreamings und bietet Musik in Hi-Res. Um die Unterschiede wahrzunehmen, benötigt man Ausgabegeräte, die die höheren Standards und 16-Bit / 44,1 kHz unterstützen. Das funktioniert schon ab dem iPhone 5s. Dazu benötigt man eine entsprechend schnelle Internetverbindung, empfohlen wird von Amazon mindestens 1,5 Mbps. Amazon hat auf der Sonderseite zu Amazon Music auch einige Tipps für passende Lautsprecher und Kopfhörer.

Das kostet Amazon Music HD monatlich

Standardmitgliedschaft: 12,99 Euro für Prime-Mitglieder, sonst 14,99 Euro für andere Amazon-Kunden

Familienmitgliedschaft: 19,99 Euro

Amazon gewährt bis zum Ende des Jahres für Kunden in Deutschland noch einen Rabatt von 2,521 Prozent, was der Mehrwertsteuersenkung entspricht.

► Jetzt drei Freimonate Amazon Music HD sichern!