Amazon macht den Echo zur Kugel

Amazon hat sein Line-up von Echo-Geräten überarbeitet - vor allem das Design aber auch die Audiotechnik wurden überarbeitet. Jeder wird sofort alte und neue Geräte unterscheiden können - die neuen sind nämlich mehr oder weniger kugelig.

Echo, Echo Dot und Echo Dot mit Uhr erhalten ein laut Amazon „sphärisches Design“ und sollen auch eine verbesserte Audioqualität aufweisen. Der Echo Show 10 mit Bildschirm ist ebenfalls rund - das Display wurde angeflanscht und bewegt sich mit dem Nutzer mit, sodass er keine Szene aus der Lieblingssendung, der nächste Arbeitsschritt in einem Rezept oder das Lächeln des Gegenübers bei einem Videoanruf mehr verpasst.

Der Echo verfügt über einen LED-Lichtring an der Basis des Geräts, der von Oberflächen reflektiert wird, um die Sichtbarkeit für die Benachrichtigungen zu erhöhen. Integriert ist ein 76-mm-Woofer sowie ein Hochtöner. Wie beim Echo Studio erkennt der neue Echo automatisch die Akustik des Raumes und nimmt eine Feinabstimmung der Audiowiedergabe vor. Der Echo besitzt nun auch einen integrierten Smart Home Hub mit Unterstützung für ZigBee und Bluetooth Low Energy (BLE).

Der Echo Dot & Echo Dot mit Uhr sind ebenfalls kugelig und sind mit einem 41-mm-Lautsprecher ausgerüstet. Der neue Echo Dot mit Uhr verfügt zusätzlich über ein LED-Display, auf dem Nutzer Uhrzeit, Außentemperatur, Timer und Alarme im Blick haben.

Der neue Echo Show mit 10-Zoll-HD-Display bleibt automatisch im Blickfeld, wenn der Nutzer mit Alexa interagiert – ganz gleich, wo im Raum er sich befindet. Das funktioniert über einen Motor in der Basis, der geräuschlos arbeiten soll. Ebenfalls eingebaut ist eine 13-Megapixel-Weitwinkelkamera. Bald soll es dafür auch eine neue Funktion namens Gruppenanrufe geben, bei der sich bis zu acht Freunden und Familienmitgliedern virtuell zusammen setzen können. Außerdem gibt der Smartspeaker über sein Display Netflix wieder!

Preise und Verfügbarkeit

Echo (97,47 Euro) und Echo Dot (58,48 Euro) sind in den Farben Anthrazit, Weiß und Blaugrau erhältlich. Echo Dot mit Uhr (68,22 Euro) wird in den Farben Weiß und Blaugrau angeboten. Die Vorbestellung ist ab sofort möglich, die neuen Echo-Geräte werden noch in diesem Jahr ausgeliefert.

Der Echo Show 10 (243,69 Euro) wird in den Farben Anthrazit und Weiß erhältlich sein. Interessenten können sich anmelden, um benachrichtigt zu werden, sobald der neue Echo Show 10 verfügbar ist. Die krummen Preise entstanden durch die Mehrwersteuerabsenkung, die bis Ende 2020 gilt.

Wie findest du Amazons neues Angebot?

Produkthinweis Produkthinweis Der neue Echo (4. Generation) | Mit herausragendem Klang, Smart Home-Hub und Alexa | Anthrazit 97,47 €

Produkthinweis Produkthinweis Der neue Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa | Anthrazit 58,48 €

Produkthinweis Produkthinweis Der neue Echo Show 10 (3. Generation) | Hochauflösendes Smart Display mit Bewegungsfunktion und Alexa, Anthrazit 243,69 €