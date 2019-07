Jetzt sparen: AirPods 2 mit kabellosem Ladecase günstiger. Sie bekommen derzeit dank des Gutscheins „PSPARMEHR“ die kabellosen Kopfhörer Apples in der aktuellen, zweiten Generation günstiger. Das Ladecase ist zudem kabellos über kompatible Qi-Ladegeräte aufladbar. Entsprechend benötigen Sie kein zusätzliches Kabel. Als Verkäufer tritt Gravis auf. Versandkosten fallen nicht an. Sie können das Produkt alternativ auch in einer Filiale vor Ort abholen. Mit dem Gutschein zahlen Sie für die Kopfhörer samt Case so nur 169,90 Euro.