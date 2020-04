Bis zu 50% Rabatt: Amazon Echo, Echo Show 5 und Fire TV Stick im Angebot

Amazon reduziert den Echo und Echo Show um etwa 30% - so dass bei dieser Aktion wieder ordentlich gespart werden kann. Auch als Bundles sind diese wahlweise mit mit 2 Hue White-Lampen (+ 20 €) oder mit WLAN-Steckdose (+ 8 €) aktuell zu haben. In der Übersicht der Alexa kompatiblen Geräte findet ihr auch den Fire TV Stick oder den Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung der neusten Generation, die aktuell 50% günstiger zu haben sind.

Der Echo Show 5 liegt mit seinem 5,5-Zoll-Display zwischen dem kleinen Echo Spot (2,5 Zoll) und dem großen Echo Show (10,1 Zoll) und richtet sich damit an Kunden, die sich bisher weder für das eine noch für das andere Modell entscheiden konnten. Trotz des kompakten Designs bietet das neue Smart Display nahezu alle Funktionen des High-End-Modells – lediglich die integrierte Zigbee-Unterstützung fehlt. Daneben gibt es natürlich größenbedingte Abstriche an der Klangqualität, die allerdings schnell umgangen werden können. Der Echo Show 5 kann nämlich Musik nicht nur via Bluetooth an externe Lautsprecher streamen, sondern verfügt über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss, sodass Sie ihn auch an eine Musikanlage anschließen können.

Eckdaten des Echo Show 5 im Überblick Alexa integriert

5,5 Zoll (140 mm), Auflösung 960 x 480

1,65 Zoll-Lautsprecher, 4 W

1-MP-Kamera mit 720p-HD-Videoaufnahme

Integrierte Kameraabdeckung und Mikrofon-/Kamera-aus-Taste

802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth

Anschlüsse: MicroUSB, 3,5-mm-Audio-Ausgang

Der Amazon Echo Show 5 steht euch aktuell bei Amazon (Affiliate-Link) für 59,99 Euro in Schwarz oder Weiß zur Verfügung.

Produkthinweis Produkthinweis Echo Show 5 – Durch Alexa in Verbindung bleiben, Weiß 59,99 €

Zum Echo: Alle Vorteile von Alexa, jetzt mit besserem Klang und einem neuen Look. Genießen Sie Premiumlautsprecher mit Equalizersteuerung und richten Sie ganz einfach mehrere kompatible Geräte für Stereosound oder Multiroom-Musik ein.

Den neuen Amazon Echo (3. Generation) gibt es aktuell in den Stoff Farben: Anthrazit, Dunkelblau, Hellgrau, Sandstein bei Amazon (Affiliate-Link) für 69,99 Euro.

Produkthinweis Produkthinweis Der neue Amazon Echo (3. Generation), smarter Lautsprecher mit Alexa, Anthrazit Stoff 69,99 €

Das Multi-Tool: Fire TV - Alexa jetzt auch auf dem großen Bildschirm. Noch nie war es einfacher Multimedia-Content auf den Bildschirm zu bringen. Einfach den Fire TV Stick (Affiliate-Link) oder Fire TV 4K Stick (Affiliate-Link) in den Fernseher oder Monitor einstecken und streamen. Innerhalb von Minuten einsatzbereit. Durch die Sprechtaste der Alexa-Sprachfernbedienung ist Alexa immer in der Hand dabei.

Mit den Tasten für An/Aus und Lautstärke sind weitere Fernbedienungen nicht mehr notwendig. Dienste wie Amazon Music, Spotify und Tuneln nun auch bequem am Fernseher nutzen. (Möglicherweise fallen weitere Gebühren an.)

Produkthinweis Produkthinweis Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung 19,99 €

Produkthinweis Produkthinweis Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung 29,99 €

Jetzt den Fire TV Stick kaufen und schon am Wochenende mit der Disney+ App die schönsten Disney-Klassiker mit der Familie schauen.

