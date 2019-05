29.05.2019 - 16:55 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



29.05.2019 - 16:55 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Amazon ist der Konkurrenz stets einen Schritt voraus. Dies gilt bei den Smart Speaker als auch bei den Smart Displays. Erst gestern veröffentlichte Google das Nest Hub und heute stellt Amazon schon den neuen Echo Show 5 vor, der vor allem durch einen sehr günstigen Preis besticht. Dennoch bietet er zahlreiche interessante Funktionen und Amazon sorgt diesmal äußerst clever für deutlich mehr Privatsphäre.

Der neue Echo Show 5 liegt mit seinem 5,5-Zoll-Display zwischen dem kleinen Echo Spot (2,5 Zoll) und dem großen Echo Show (10,1 Zoll) und richtet sich damit an Kunden, die sich bisher weder für das eine noch für das andere Modell entscheiden konnten. Trotz des kompakten Designs bietet das neue Smart Display nahezu alle Funktionen des High-End-Modells – lediglich die integrierte Zigbee-Unterstützung fehlt. Daneben gibt es natürlich größenbedingte Abstriche an der Klangqualität, die allerdings schnell umgangen werden können. Der Echo Show 5 kann nämlich Musik nicht nur via Bluetooth an externe Lautsprecher streamen, sondern verfügt über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss, sodass Sie ihn auch an eine Musikanlage anschließen können.

Privatsphäre steht im Vordergrund

Smarten Geräten mit Mikrofon, Kamera und Internetverbindung stehen viele Nutzer nicht grundlos skeptisch gegenüber. Es ist daher nicht selten zu beobachten, dass die Kameras von Laptops oder eben Smart Displays wie dem Echo Show abgedeckt sind. Amazon scheint sich diesem Umstand bewusst und integrierte daher einen neuen Schieberegler, der die Kamera schnell und einfach verdeckt. Daneben kann das Mikrofon auf Knopfdruck deaktiviert werden. Zudem soll auch die Möglichkeit eingeführt werden, dass Alexa alle Daten löscht. Dies wird bald einfach via Sprachbefehl ermöglicht.

Eckdaten im Überblick Alexa integriert

5,5 Zoll (140 mm), Auflösung 960 x 480

1,65 Zoll-Lautsprecher, 4 W

1-MP-Kamera mit 720p-HD-Videoaufnahme

Integrierte Kameraabdeckung und Mikrofon-/Kamera-aus-Taste

802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth

Anschlüsse: MicroUSB, 3,5-mm-Audio-Ausgang

Der neue Amazon Echo Show 5 kann ab sofort bei Amazon (Affiliate-Link) für 89,99 Euro in Schwarz oder Weiß vorbestellt werden. Die Auslieferung wird ab dem 26. Juni erfolgen.

