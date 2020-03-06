Bald geht es los
Disney+: Liste der Filme und Serien in Deutschland bekanntgegeben
Lange müssen Disney-Fans in Deutschland nicht mehr warten. Am 24. März startet der zugehörige Streaming-Dienst auch in Deutschland. Wobei das Angebot bei weitem nicht nur für Liebhaber von Klassikern wie dem Dschungelbuch oder der Gummibärenbande geeignet ist. Dank einiger großer Einkäufe in den vergangenen Jahren gehören zum Disney-Konzern inzwischen unter anderem auch die Marvel-Filme, Pixar und das Star-Wars-Universum.
Daher befinden sich nicht nur klassische Disney-Filme wie „101 Dalmatiner“, „Bambi“, „Cinderella“ oder der „König der Löwen“ auf der Liste der in Deutschland ab Start verfügbaren Titel, sondern auch die Avangers-Reihe, die X-Men-Filme und alle Star-Wars-Filme. Darüber hinaus gibt es auch einige National-Geographic-Filme zu sehen.
Bei den Serien ist das Angebot ähnlich breit aufgestellt. Zu sehen gibt es nicht nur die „Ducktales“ und „Chip und Chap“, sondern unter anderem auch 30 Staffeln „Die Simpsons“, „Marvels Agents of S.H.I.E.L.D.“ oder „Star Wars: The Clone Wars“.
Frühbucherrabatt noch verfügbar
Interessierte können sich das Jahres-Paket noch für kurze Zeit zum Vorzugspreis von 59,99 Euro sichern. Damit spart jeder, der schon jetzt vor dem offiziellen Start mit einsteigt, noch einmal zehn Euro im Vergleich zum regulären Jahresabonnement, das ab dem 24. März für 69,99 Euro startet. Ein Monats-Abo soll 6,99 Euro kosten.
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Lesetipp
Komplette Liste Disney
Disney-Filme
- 101 DALTMATINER (1961)
- 101 DALMATINER – DIESMAL SIND DIE HUNDE ECHT (1996)
- ALADDIN (1992)
- ALADDIN (2019)
- ALICE IM WUNDERLAND (1951)
- ALICE IM WUNDERLAND (2010)
- ALICE IM WUNDERLAND: HINTER DEN SPIEGELN
- ANTARCTICA - GEFANGEN IM EIS
- ARIELLE, DIE MEERJUNGFRAU (1989)
- ARISTOCATS
- BAMBI
- BAMBI 2 – DER HERR DER WÄLDER
- BÄREN
- BÄRENBRÜDER
- BÄRENBRÜDER 2
- BAYMAX - RIESIGES ROBOWABOHU
- BERNARD UND BIANCA - DIE MÄUSEPOLIZEI
- CAMP ROCK (DISNEY CHANNEL)
- CAMP ROCK 2 (DISNEY CHANNEL)
- CHAOS IM NETZ
- CINDERELLA (1950)
- CINDERELLA (2015)
- COOL RUNNINGS – DABEI SEIN IST ALLES
- DAS DSCHUNGELBUCH (1967)
- DAS GEHEIMNIS DER FEENFLÜGEL
- DAS VERMÄCHTNIS DER TEMPELRITTER
- DAS VERMÄCHTNIS DES GEHEIMEN BUCHES
- DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME (ANIMATED) (1996)
- DER KÖNIG DER LÖWEN (1994)
- DER KÖNIG DER LÖWEN (2019)
- DESCENDANTS - DIE NACHKOMMEN
- DESCENDANTS 2 – DIE NACHKOMMEN (DISNEY CHANNEL)
- DIE CHRONIKEN VON NARNIA - DER KÖNIG VON NARNIA
- DIE CHRONIKEN VON NARNIA – PRINZ KASPIAN VON NARNIA
- DIE EISKÖNIGIN – VÖLLIG UNVERFROREN
- DIE FANTASTISCHE WELT VON OZ
- DIE GEISTERVILLA (2003)
- DIE MUPPETS
- DIE SCHÖNE UND DAS BIEST (1991)
- DIE SCHÖNE UND DAS BIEST (2017)
- DORNRÖSCHEN
- DUELL DER MAGIER (2010)
- DUMBO (2019)
- DUMBO, DER FLIEGENDE ELEFANT (1941)
- ELLIOT, DAS SCHMUNZELMONSTER (1977)
- ELLIOT, DER DRACHE (2016)
- FANTASIA (1940)
- FANTASIA (2000)
- FLUBBER
- FLUCH DER KARIBIK 1-5 - AM ENDE DER WELT
- FREAKY FRIDAY - EIN VOLL VERRÜCKTER FREITAG (2003)
- FREAKY FRIDAY (1977)
- HANNAH MONTANA – DER FILM
- HIGH SCHOOL MUSICAL 1-3
- HOCUS POCUS
- IM REICH DER RAUBKATZEN
- INTO THE WOODS
- LIEBLING, ICH HABE DIE KINDER GESCHRUMPFT
- LIEBLING, JETZT HABEN WIR EIN RIESENBABY
- LIEBLING, JETZT HABEN WIR UNS GESCHRUMPFT
- LILO & STITCH
- MALEFICENT - DIE DUNKLE FEE
- MARY POPPINS (1964)
- MIGHTY DUCKS – DAS SUPERTEAM
- MUPPETS MOST WANTED
- PETER PAN (1953)
- PHINEAS UND FERB: QUER DURCH DIE 2. DIMENSION
- PINOCCHIO (1940)
- POCAHONTAS
- PRINCE OF PERSIA – DER SAND DER ZEIT
- PRINZESSINNEN SCHUTZPROGRAMM
- RALPH REICHTS
- RAPUNZEL – NEU VERFÖHNT (2010)
- ROBIN HOOD (1973)
- SAVING MR. BANKS
- SCHIMPANSEN
- SCHNEEWITTCHEN UND DIE SIEBEN ZWERGE
- SUSI UND STROLCH (1955)
- TARZAN (1999)
- THE JUNGLE BOOK (2016)
- TRON
- VAIANA - DAS PARADIES HAT EINEN HAKEN
- WINNIE PUUH
- ZOMBIES – DAS MUSICAL
Disney-Serien
- AUSTIN & ALLY
- BAYMAX: ROBOWABOHU IN SERIE
- CAMP KIKIWAKA
- CHIP UND CHAP – DIE RITTER DES RECHTS
- DARKWING DUCK – DER SCHRECKEN DER BÖSEWICHTE
- DAS LEBEN UND ICH
- DIE GUMMIBÄRENBANDE
- DUCKTALES
- GARGOYLES – AUF DEN SCHWINGEN DER GERECHTIGKEIT
- HANNAH MONTANA
- JAKE UND DIE NIMMERLAND PIRATEN
- JESSIE
- KIM POSSIBLE
- MEINE SCHWESTER CHARLIE
- MICKY UND DIE FLINKEN FLITZER
- PHINEAS UND FERB
- SCHLIMMER GEHT'S IMMER MIT MILO MURPHY
- WELPEN FREUNDE
- WILLKOMMEN IN GRAVITY FALLS
Disney Kurzfilme
- DIE DREI KLEINEN SCHWEINCHEN (1933)
- DIE EISKÖNIGIN: PARTY FIEBER
- DIE KLUGE KLEINE HENNE
- FERDINAND, DER STIER
- STEAMBOAT WILLIE
- URLAUB AUF HAWAI
Komplette Liste Pixar
Pixar-Filme
- ALLES STEHT KOPF
- ARLO & SPOT
- CARS
- CARS 2
- CARS 3: EVOLUTION COCO
- DAS GROßE KRABBELN
- DIE MONSTER AG
- DIE MONSTER UNI
- DIE UNGLAUBLICHEN
- DIE UNGLAUBLICHEN 2
- FINDET DORIE
- FINDET NEMO
- MERIDA – LEGENDE DER HIGHLANDS
- OBEN
- RATATOUILLE
- TOY STORY
- TOY STORY 2
- TOY STORY 3
- WALL-E
Pixar-Kurzfilme
- BAO
- DER VOGELSCHRECK
- HOOK UND DAS GEISTERLICHT
- LA LUNA
- PARTYSAURUS REX
- TEILWEISE WOLKIG
Komplette Liste Marvel
Marvel-Filme
- ANT-MAN
- AVENGERS: AGE OF ULTRON
- AVENGERS: ENDGAME
- AVENGERS: INFINITY WAR
- BLACK PANTHER
- CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER
- CAPTAIN MARVEL
- DOCTOR STRANGE
- GUARDIANS OF THE GALAXY
- GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2
- THE AVENGERS
- THE FIRST AVENGER: CIVIL WAR
- THE RETURN OF THE FIRST AVENGER THOR
- THOR: TAG DER ENTSCHEIDUNG
- THOR: THE DARK KINGDOM
- WOLVERINE. WEG DES KRIEGERS (2013)
- X-MEN
- X-MEN 2
- X-MEN: APOCALYPSE
- X-MEN: DER LETZTE WIDERSTAND
- X-MEN: ERSTE ENTSCHEIDUNG
- X-MEN: ZUKUNFT IST VERGANGENHEIT
Marvel-Serien
- AVENGERS - GEMEINSAM UNBESIEGBAR
- DER ULTIMATIVE SPIDER-MAN
- DIE AVENGERS – DIE MÄCHTIGSTEN HELDEN DER WELT
- GUARDIANS OF THE GALAXY
- HULK UND DAS TEAM S.M.A.S.H.
- MARVEL'S AGENT CARTER
- MARVEL'S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
- MARVEL'S INHUMANS
- MARVEL'S RUNAWAYS
Komplette Liste Star Wars
Star-Wars-Filme
- STAR WARS: EPISODE I – DIE DUNKLE BEDROHUNG
- STAR WARS: EPISODE II – ANGRIFF DER KLONKRIEGER
- STAR WARS: EPISODE III – DIE RACHE DER SITH
- STAR WARS: EPISODE IV – EINE NEUE HOFFNUNG
- STAR WARS: EPISODE V – DAS IMPERIUM SCHLÄGT ZURÜCK
- STAR WARS: EPISODE VI – DIE RÜCKKEHR DER JEDI-RITTER
- STAR WARS: DAS ERWACHEN DER MACHT
- STAR WARS: DIE LETZTEN JEDI
- STAR WARS: DER AUFSTIEG SKYWALKERS (FOLGT IM SOMMER 2020)
- ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
- STAR WARS: THE CLONE WARS
- SOLO: A STAR WARS STORY
Star-Wars-Serien
- STAR WARS: DIE ABENTEUER DER FREEMAKER
- STAR WARS REBELS
- STAR WARS RESISTANCE
- STAR WARS: THE CLONE WARS
Komplette Liste National Geographic
Filme
- APOLLO: MISSIONS TO THE MOON
- ATLANTIS RISING
- BEFORE THE FLOOD
- DIANA: IN HER OWN WORDS FLOOD, THE
- FREE SOLO
- GESPALTENES AMERIKA - DER KLIMAKONFLIKT
- INTO THE GRAND CANYON
- INTO THE OKAVANGO
- JANE
- KINGDOM OF THE BLUE WHALE
- SCIENCE FAIR - JUNGE GENIES
Serien
- BRAIN GAMES
- DER UNGLAUBLICHE DR. POL
- DR. K'S TIERISCHE NOTAUFNAHME
- ENTHÜLLT: GEHEIMNISSE DER MEERE
- ONE STRANGE ROCK
- WILDES RUSSLAND
Specials
- BREAKING 2
- KINGDOM OF THE APES: BATTLE LINES
- LOST TOMB OF ALEXANDER THE GREAT, THE
- TITANIC: 20 YEARS LATER WITH JAMES CAMERON
Komplette Liste weiterer Inhalte
Filme
- ANASTASIA (1997)
- AVATAR – AUFBRUCH NACH PANDORA
- DIE PEANUTS – DER FILM
- DOCTOR DOLITTLE (1998)
- FALSCHES SPIEL MIT ROGER RABBIT
- FLICKA
- GARFIELD
- ICE AGE
- ICE AGE 2 – JETZT TAUT’S
- ICE AGE 3 – DIE DINOSAURIER SIND LOS
- ICE AGE 4 – VOLL VERSCHOBEN
- KEVIN – ALLEIN ZU HAUS
- MRS. DOUBTFIRE – DAS STACHLIGE KINDERMÄDCHEN
- SISTER ACT – EINE HIMMLISCHE KARRIERE
- SCOTT & HUUTSCH
- WÄHREND DU SCHLIEFST
Serien
- DIE SIMPSONS (Staffel 1-30)
Komplette Liste der Disney+ Originals
Filme
- EIN TAG BEI DISNEY
- STAR GIRL: ANDERS IST VÖLLIG NORMAL
- SUSI UND STROLCH
- TIMMY FLOP: VERSAGEN AUF GANZER LINIE
- TOGO: DER SCHLITTENHUND
Serien
- AUSGETÜFTELT!
- KÜCHENHELDEN
- STAR WARS: THE CLONE WARS – DIE FINALE STAFFEL
- DIE IMAGINEERING STORY
- DISNEY INSIDER
- DISNEYS MÄRCHENHOCHZEITEN
- TAGEBUCH EINER ZUKÜNFTIGEN PRINZESSIN
- HIGH SCHOOL MUSICAL: DAS MUSICAL: DIE SERIE
- HIGH SCHOOL MUSICAL: DAS MUSICAL: DIE SERIE: DAS SPECIAL
- HUNDELEBEN – VOM WELPEN ZUM BLINDENHUND
- MARVEL HERO PROJECT
- THE MANDALORIAN
- THE WORLD ACCORDING TO JEFF GOLDBLUM
- ZUGABE!
Kurzfilme
- FAMILY SUNDAYS
- FORKY HAT EINE FRAGE
- KURZSCHLUSS
- LAMP LIFE
- EIN TAG BEI DISNEY (KURZFILM)
- PIXAR IN REAL LIFE
- SPARKSHORTS
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Ich frage mich wer hat soviel Zeit: Disney -, Amazon -, Apple TV + -, Netflix usw. und soviel Programme im Öffentlichen Tv ich komme noch nicht mal die gekauften zusehen selbst wenn ich mich für ein Anbieter entscheiden würde wie von Apple fehlt mir die Zeit !