Apple stellt neuen iMac vor – iMac Pro bekommt mehr Leistung

iMac: Altes Design, neues Display

Trotz zahlreicher Gerüchte bleibt Apple dem altbekannten Design weiter treu, sodass man zumindest oberflächlich keine Neuerung entdecken kann. Allerdings ist das Display noch brillanter geworden. Es handelt sich weiterhin um ein Retina 5K Display mit dem P3-Farbraum, aber es unterstützt erstmals die True-Tone-Technologie, die die Farbtemperatur an das Umgebungslicht anpasst. Daneben bietet man eine besonders optionale Funktion an. Wie schon vom Pro Display XDR bekannt, können sich Käufer ab sofort für das neue Nanotexturglas entscheiden, um die Anzeige in hellen Räumen sowie indirekten Sonnenlicht noch weiter zu verbessern. Günstig ist die Reduzierung des Blendeffekts allerdings nicht. Apple verlangt dafür 609 Euro.

Neue Prozessoren und Grafikeinheiten: Kein Fusion Drive mehr

Es ist offiziell. Mit dem neuen iMac begräbt Apple das Hybrid-Laufwerk Fusion Drive und setzt fortan ganz auf SSDs. Das Einsteigermodell verfügt über 256 GB, während die leistungsstärkeren Varianten 512 GB in der Basis besitzen. Alternativ kann man den Desktop-Mac auch mit bis zu 8 TB Speicher ausstatten.

Der iMac erhält außerdem 6-, 8- und 10-Kern-Prozessoren der zehnten Generation und bietet dadurch mehrere Ausbaustufen an, um verschiedenen Aufgaben gerecht zu werden. Zusätzlich hat Apple den maximalen Arbeitsspeicher auf 128 GB verdoppelt. Unterstützt wird der Prozessor im iMac ebenfalls zum ersten Mal vom T2-Sicherheitschip (2. Generation), der sich um die Datensicherheit sorgt und Funktionen wie „Hey Siri“ erlaubt.

Wie schon aus den vergangenen Updates bekannt wurde, verfügt der iMac nun über neue AMD-Grafikeinheiten der Radeon Pro 5000-Serie, die die neueste RDNA-Architektur bietet, wie sie auch die Next-Gen-Konsolen bieten werden. Optional lässt der iMac erstmals mit einer Grafikoption mit 16 GB Speicher ausstatten.

Der Ton macht die Musik und die Kamera das Bild

Der neue iMac bringt viele „erste Male“ mit sich. Dazu gehört auch die neue FaceTime HD Kamera, die nun eine Auflösung von 1080p besitzt, während die meisten anderen Macs noch mit 720p-Kameras ausgestattet sind. Außerdem konnte Apple durch den T2-Chip die Lautsprecher verbessern, um für ein ausgewogeneres Klangbild zu sorgen. Auch umgekehrt hat Apple am Sound gearbeitet und ein neues Mikrofon-Array integriert – ähnlich wie man es vom 16" MacBook Pro kennt. Dadurch sollen die Audioaufnahmen verbessert werden. Apple spricht hier von „Studioqualität“ ohne zusätzliche Hardware.

Updates für 21,5" iMac und Mac Pro verfügbar

Während der 27" iMac zahlreiche Neuerungen erhalten hat, verbesserte Apple den kleinen 21,5" iMac nicht. Das Unternehmen merkte lediglich an, dass man nun standardmäßig eine SSD integriert. Das Fusion Drive steht noch optional zur Verfügung.

Der iMac Pro ist ab sofort standardmäßig mit einem 10-Kern-Intel-Xeon-Prozessor ausgestattet und und hat ansonsten keinerlei neue Hardware erhalten. Dabei ist anzumerken, dass Apple dem Pro-Modell auch das neue Nanotexturglas nicht als Option bereitstellt, während der normale iMac viele Features geerbt hat.

Preis und Verfügbarkeit

Sämtliche Modelle sind ab sofort auf Apple.com bestellbar. Der 27" iMac ist bereits ab 2.050 Euro verfügbar und besitzt in der Basiskonfiguration einen 3,1 GHz 6-Core-Prozessor, 256 GB Speicher, 8 GB RAM sowie eine Radeon Pro 5300 mit 4 GB GDDR6 Grafikspeicher. Das kleinere Modell kostet 1.270 Euro und besitzt noch immer einen 2,3 GHz Dual-Core Prozessor (7. Generation) sowie eine SSD mit 256 GB Speicher und 8 GB RAM. Der iMac Pro ist hingegen ab 5.360 Euro erhältlich.