Das Design des Eizo EV3285 ist relativ schlicht und unauffällig. Der Fuß lässt sich sehr angenehm in der Höhe verstellen und an der Vorderseite fällt sofort der schmale Displayrand ins Auge. Oder eben nicht. (Bild: Hersteller)

Mit dem EV3285 möchte Eizo den perfekten Büro-Monitor mit 4K-UHD-Auflösung und USB-C anbieten. Viele praktische Funktionen erleichtern das Arbeiten mit ihm tatsächlich. Redakteur Caspar von Allwörden hat sich das Gerät bereits im Test angesehen.

In vielen Büro stehen Monitore, die zwar günstig waren, aber für das stundenlange Arbeiten am Rechner nicht gut geeignet sind. Sie bieten häufig eine zu geringe Auflösung, sind nicht hell genug, nicht farbecht und flimmern. Mehreren Stunden Arbeit pro Tag an einem solchen Monitor machen keinen Spaß.

All dies – und noch einige andere Dinge – möchte Eizo mit dem EV3285 anders machen. Dafür ruft der Hersteller aber auch einen stolzen Preis auf. Wir haben getestet, wie sich der Monitor tatsächlich in unserem Büroalltag schlägt und ob er wirklich das perfekte Office-Modell ist.

Die Zahlen auf dem Papier

Kommen wir zunächst zu den technischen Daten, denn hier lässt sich Eizo nicht lumpen. Der EV3285 bietet eine UHD-4K-Auflösung mit 3840 x 2160 Bildpunkten mit 140 ppi und 178 Grad Blickwinkel auf 31,5 Zoll Bildschirmdiagonale. Per USB-C werden Video- und Audiodaten an den Monitor übertragen. Außerdem kann der Anschluss Notebooks mit bis zu 60 Watt aufladen. Ein MacBook Air oder ein MacBook Pro mit 13 Zoll können den Monitor also auch als Tankstelle nutzen. Das Gerät besitzt zwei HDMI-Eingänge, einen DisplayPort- und einen USB-C-Anschluss. An der Seite befinden sich zwei USB-A-Buchsen und ein klassischer Klinkenstecker für Kopfhörer. Der EV3285 kann darüber hinaus mit einer Bild-in-Bild-Funktion auch mehrere Eingangssignale gleichzeitig darstellen, falls zum Beispiel ein MacBook und ein Windows-PC an einem Monitor genutzt werden sollen. Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Netzkabel auch je ein USB-C-, HDMI- und Displayport-Kabel.

Eizo EV 3285 - Rückansicht (Bild: Hersteller)

Die Zahlen im Alltag

Wer einmal an einem Retina-Display gearbeitet hat, der merkt nach wenigen Minuten, wie ermüdend doch gering auflösende Bildschirme für das Auge sind. Je höher die Auflösung ist, umso angenehmer sind Bilder und vor allem Texte für das Auge zu erfassen. Daher ist die 4K-UHD-Auflösung des Eizo nicht nur auf dem Papier eine echte Bereicherung, sondern macht sich auch im Alltag bezahlt. Mit seinen 140 ppi wirken Texte tatsächlich wie gedruckt. Ebenfalls sehr hilfreich für die Augen ist die Eco-View-Funktion. Sie regelt die Bildschirmhelligkeit entsprechend der Umgebungshelligkeit automatisch und versucht so immer den optimalen Kontrast zu erzeugen. Das schont nicht nur die Augen, es spart auch Strom. Ebenfalls sehr angenehm empfanden wir die gute Entspiegelung des Monitors und seinen großen Blickwinkel. So können auch mehrere Kollegen gleichzeitig auf den Bildschirm schauen, ohne Verluste bei den Farben oder der Bildqualität hinzunehmen.

Mit dem Paper-Modus geht Eizo noch einen Schritt weiter. Dieser passt die Helligkeit, den Kontrast und die Farbtemperatur permanent an, um sich nicht nur bei der Auflösung gedrucktem Papier immer weiter anzunähern. Außerdem reduziert er unmerklich den blauen Anteil im Licht und hilft so, ähnlich wie der Nachtmodus von iPhone und iPad, die Augen nicht zu ermüden. Das von Eizo versprochene flimmerfreie Arbeiten können wir in unserem Test bestätigen. Mit dem bloßen Auge ist ein Flimmern nicht auszumachen und ein Arbeiten ohne Kopfschmerzen möglich.

Fazit

Eizo verspricht einen Monitor, der optimal für Office-Anwendungen und den typischen Büroalltag geeignet ist. Und dieses Versprechen hält der Hersteller ein. Was im ersten Moment nach einem sehr langweiligen und einfachen Einsatzgebiet und nach leicht zu befriedigenden Nutzern klingt, ist auf den zweiten Blick ein nicht zu unterschätzender Markt. Denn gerade im Büro sitzen die Anwender häufig acht Stunden und mehr vor ihrem Bildschirm. Daher machen sich gerade dort eine hohe Auflösung, gestochen scharfe Bilder und Funktionen zur Entspannung der Augen bezahlt. Der Eizo EV3285 ist mit 1.500 Euro sicher kein Schnäppchen, die Anschaffung lohnt sich aber definitiv.

Produkthinweis

EIZO EV3285-BK 80 cm (31,5 Zoll 4K UHD) Monitor (HDMI, USB 3.1 Typ C, DisplayPort, 5ms Reaktionszeit, Auflösung 3840 x 2160) schwarz Preis: 705,00 €

Anzeige