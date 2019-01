(Bild: Artwizz)

<h2>Artwizz Camouflage Clip</h2><p>Sicherheit: Artwizz hat seinen allseits beliebten Schutzclip im Camouflage-Look neu interpretiert. Neben Grau dominieren nun auch bunte Muster auf der iPhone-Schutzhülle. Mit den Farben Color und Ocean bringt der Berliner Hersteller frischen Wind in sein iPhone-X-Sortiment. Ganz neu für das iPhone Xs Max und das iPhone Xr ist zudem ein weiterer Camouflage-Farbton namens Red hinzugekommen. Alle Clips überzeugen mit einer hochwertigen Verarbeitung und liegen dank der samtig-weichen Soft-Touch-Beschichtung angenehm in der Hand. tf</p><h3>Wertung</h3><p><strong>Hersteller</strong>: Artwizz<br><strong>Preis</strong>: 25 Euro<br><strong>Web</strong>: <a href="https://artwizz.com/de/">artwizz.com</a><br><strong>Pro</strong>: individueller Look und guter Schutz<br><strong>Contra</strong>: Farben gibt es nicht für alle iPhone-Modelle<br><strong>Note</strong>: 1,2<br><strong>Fazit</strong>: Auffällige Pop-Muster-Hülle, die das Apple-Logo durchschimmern lassen.</p><p>[product shop="amazon" id="B07GVPYLM3" /]</p>