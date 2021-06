Assoziationen erwünscht: Platziert Asus sein Chromebook Flip C434 vom „Look-and-Feel“ her in der Klasse eines MacBook Air, wirkt das Flip C433 auf den ersten Blick solider auf den Business-Anwender zielend. Mit seinem Äußeren aus Aluminiumlegierung und den leicht abgeschrägten, eloxierten Kanten erinnert es am ehesten an – du errätst es – ein MacBook Pro.

Mit anderen Worten: Das C433 sieht sehr wertig aus und fasst sich gut an; bei einem Meeting machst du damit eine gute Figur.

Natürlich ist diese Parallelität nicht endlos fortsetzbar: Klappt man das Flip C433 auf, wirkt das Chassis um die Tastatur nicht gar so wertig wie der Außendeckel, es lässt sich sogar etwas eindrücken. Apropos aufklappen: Das ist gar nicht so einfach und verlangt Fingernägel, denn der Magnet zwischen Deckel und Gehäuse haftet sehr stark.

Dies alles soll allerdings nicht sagen, dass dieses Chromebook nic...