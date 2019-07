Zwei schnelle Tipps für die Taschenrechner-App. Der Taschenrechner am iPhone ist weniger ein Umstandskasten als wir denken. Er bietet sogar auf die Schnelle sehr viel Komfort, können wir ihn doch zum Beispiel auch aus dem Kontrollzentrum heraus starten, ohne den Umweg über das Dashboard oder die Spotlight-Suche gehen zu müssen, wenn wir hunderte Apps auf dem Smartphone installiert haben. Mit den zwei Tipps, die wir Ihnen nun an die Hand geben, können Sie den Taschenrechner in Zukunft aber noch komfortabler nutzen.