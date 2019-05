02.05.2019 - 18:11 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Schon seit vier Software-Generationen verfügt das iPad über einzigartige iOS-Funktionen, die nicht auf dem iPhone bereitstehen. Dazu zählt etwa das umfassende Multitasking, das Ihnen das gleichzeitige Ausführen mehrerer Apps neben- und sogar übereinander erlaubt. Apple nennt dies Split View und Slide Over. Besonders in Safari kann sich die Darstellung von zwei Websites nebeneinander als sinnvoll erweisen.

Von Apple wird vor allem das iPad Pro mit neuem Apple Pencil und Smart Folio Keyboard als echte Alternative zum MacBook angepriesen. Natürlich steht es einem echten Desktop-Computer in vielen Punkten nach. In den letzten Jahren arbeitete Apple daher hart an iOS für das Tablet, um das Betriebssystem mit neuen nützlichen Funktionen auszustatten. Dazu gehörte etwa auch die Split-View-Ansicht, die Ihnen erlaubt bis zu zwei Apps nebeneinander auszuführen. Im Falle von Safari können Sie sich sogar zwei Fenster nebeneinander darstellen lassen.

Voraussetzungen

iOS 10 oder neuer

iPad Pro (alle Modelle), iPad (5. Generation und neuer), iPad Air 2 (und neuer) oder iPad mini 4 (und neuer)

Zwei Safari-Fenster auf dem iPad nebeneinander aufrufen

Bevor Sie Safari öffnen, sollten Sie Ihr iPad zunächst in das Querformat drehen. Danach starten Sie Apples Webbrowser und rufen eine beliebige Seite auf. Von hier aus haben Sie verschiedene Möglichkeiten, um zwei Sites nebeneinander zu öffnen:

Bestehendes Tab : Wenn bereits ein zweites Tab geöffnet ist, dann halten Sie den Finger in deer Tableiste darauf gedrückt und ziehen es an den rechten oder linken Bildschirmrand. Lassen Sie es los, damit sich die neue Ansicht öffnet.

: Wenn bereits ein zweites Tab geöffnet ist, dann halten Sie den Finger in deer Tableiste darauf gedrückt und ziehen es an den rechten oder linken Bildschirmrand. Lassen Sie es los, damit sich die neue Ansicht öffnet. Aus einem Link : Legen Sie einfach den Finger auf einen Link und wählen Sie aus dem Kontextmenü „In Split View öffnen“ aus.

: Legen Sie einfach den Finger auf einen Link und wählen Sie aus dem Kontextmenü „In Split View öffnen“ aus. Leere Seite: Möchten Sie hingegen mit einer leeren Website starten, dann halten Sie den Finger auf das Fenster-Symbol am oberen Bildschirmrand gedrückt und wählen Sie dann „Split View öffnen“ aus.

Sollten Sie die Split-View-Ansicht wieder verlassen wollen, halten Sie erneut den Finger auf das Fenster-Symbol gedrückt und wählen Sie dieses Mal „Alle Tabs zusammenführen“ aus. Alternativ können Sie auch alle Tabs auf einer Seite schließen oder das Tab zurück in die andere Tableiste verschieben.

Weitere Informationen erhalten Sie zudem auf Apples offizieller Support-Seite.

