02.05.2019 - 14:40 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mit den AirPods bietet Apple seit mehr als zwei Jahren eine zuverlässige und kompakte Alternative zu klobigen Kopfhörern. Sogar mit Ladecase sind sie so klein, dass man sich oftmals fragt, wo man sie am besten aufbewahrt, sodass sie nicht verloren gehen. Vor mehr als 14 Jahren hatte ein gebürtiger Kalifornier und bekannter Jeans-Träger namens Steve Jobs eine tolle Idee, wo man kleine Geräte aufbewahren sollte. Diese hat auch heute noch Bestand.

Im Jahr 2005 fragte der damalige Apple-CEO Steve Jobs das Publikum auf einem Event, ob jemand weiß, wofür die kleine Tasche an der Jeans über der großen Tasche sei. Dies sorgte natürlich für Lacher. Nun. Er gab an, dass er das Problem gelöst hat. In die Tasche passte damals nämlich der iPod nano. Die Zeiten des iPods sind allerdings längst gezählt, sodass die Tasche wieder leer ist. Oder etwa nicht?

Wie es der Zufall möchte, passt auch das Ladecase der AirPods perfekt in diese kleine Jeans-Tasche. Natürlich ist dies abhängig von der Jeans, aber für die meisten Nutzer dürfte dies durchaus funktionieren.

Weshalb besitzen Jeans die kleinen Extra-Taschen?

Um Jobs' Frage jedoch einmal zu beantworten: Natürlich war die kleine Tasche ursprünglich nicht für den iPad nano oder gar die AirPods gedacht. Auch für Handys oder Kleingeld war Sie nicht ausgelegt. Vielmehr geht Ihr Ursprung auf den Wilden Westen zurück. Dort gehörte es nämlich zum guten Ton, dass man in dieser Tasche eine Taschenuhr mitführte.

