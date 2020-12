Weihnachtsgrüße mit iMessage verschicken: So wird dein Memoji zum Weihnachtsmann

Witzige Idee

In wenigen Stunden ist Heiligabend. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um noch schnell an Freunde und Verwandte weihnachtliche Grüße zu senden. Anstatt jedoch wie in den vergangenen Jahren einfach eine Textnachricht oder beliebiges Video aus dem Web zu verschicken, kannst du doch in diesem Jahr ein eigenes Video aufnehmen. Die Memojis erlauben dir dabei, dass dies als Weihnachtsmann zu tun.