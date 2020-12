Weihnachten 2020: Wie dich Apple über die Feiertage vernetzt

Schon im Februar griff die Corona-Pandemie um sich und seither dominiert sie die Nachrichten. Seit kurzer Zeit ist wieder ein harter Lockdown, der dieses Mal sogar von nächtlichen Ausgangssperren verstärkt wird. Über Weihnachten werden die Regelungen zwar leicht gelockert, aber wer kein Risiko eingehen will oder sich ohnehin in Quarantäne befindet, wird wohl dieses Jahr die Festtage nur im aller engsten Kreis verbringen. Dies verhindert das Ansteckungs- und damit auch das Verbreitungsrisiko.

Coronavirus: Einschränkungen digital überwinden

Allerdings musst du trotz der zahlreichen Einschränkungen deine Tage nicht völlig alleine verbringen, sondern du kannst dich ganz einfach mit deinen Freunden sowie deiner Verwandtschaft vernetzen. Apple bietet mit dem iPhone, iPad, Mac, der Apple Watch und dem HomePod zahlreiche Geräte an, die dir dies deutlich erleichtern können. Auf den folgenden Seiten wollen wir dir einige besonders coole Funktionen zeigen und erklären, damit du zumindest digital die soziale Distanz überwinden kannst. Denn Apple bietet dir mit iMessage, FaceTime sowie weiteren Features praktische Möglichkeiten. Apple sagt selbst:

Es war noch nie so wichtig, in Verbindung zu bleiben. Deshalb hast du mit iOS 14 neue Möglichkeiten, deine wichtigsten Unterhaltungen zu verfolgen, den Überblick über Gruppenunterhaltungen zu behalten und dich genau so auszudrücken, wie du möchtest.

In unserer Galerie möchten wir dir daher diverse Möglichkeiten und kleine Tricks aufzeigen, die Apple in die verschiedenen Systeme integriert hat. Dies können Kleinigkeiten in iMessage sein oder auch völlig unterschätzte Funktionen der Apple Watch. Auch in deiner Wohnung war es nie einfacher, um mit anderen Menschen in Kontakt zu bleiben als jetzt.

Was meinst du? Welche Funktion nutzt du am liebsten, um mit anderen Menschen zu kommunizieren? Lass es uns in den Kommentaren wissen.