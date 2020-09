watchOS 7: So wäschst du deine Hände richtig mit der Apple Watch

Während viele Leser wohl zuletzt als Kinder gehört haben, dass sie sich ja ordentlich die Hände waschen sollen, wird dies seit März zum Infektionsschutz gefordert. Mindestens 20 Sekunden sollen es sein. Um dabei nicht singen zu müssen und beim Nachhausekommen daran erinnert zu werden, integrierte Apple in watchOS 7 eine kleine Hilfe, die automatisch beim Händewaschen einen Timer startet.

Händewaschen – aber richtig!

Mit watchOS 7 erkennt deine Apple Watch durch die Bewegungssensoren sowie das Mikrofon, ob du dir die Hände wäschst und startet dann automatisch einen Timer. Das neue Betriebssystem erlaubt dir jedoch sowohl die Deaktivierung der Funktion als auch das Abschalten von Mitteilungen. Während wir dir das Abschalten von „Händewaschen“ nicht empfehlen, solltest du aber einen Blick in die Einstellungen werfen, um das Feature an deine Bedürfnisse anzupassen.

Die neue Funktion ist nach dem Update auf watchOS 7 standardmäßig aktiviert. Allerdings kannst du sie in der Watch-App auf dem iPhone anpassen oder auch deaktivieren. Öffne dazu die Watch-App und wähle am unteren Bildschirmrand den Reiter „Meine Watch“. Scrolle nun in der Übersich nach unten und tippe auf den Eintrag „Händewaschen“. Gleich oben kannst du einstellen, ob du Mitteilungen erlaubst oder sie direkt in die Mitteilungszentrale schicken möchtest.

Eine Deaktivierung ist ebenfalls möglich. Darunter kannst du den automatischen Timer abschalten oder auch eine Erinnerung fürs Händewaschen anfordern, um nach deiner Ankunft Zuhause daran erinnert zu werden, wenn du dies nicht innerhalb weniger Minuten erledigst. Einen Zeitrahmen kannst du dafür ebenso wenig einstellen wie auch für den Wasch-Timer. Dieser ist stets auf 20 Sekunden begrenzt.

Was hältst du von der neuen Funktion für deine Apple Watch? Ist es eine sinnvolle Alternative zum Singen oder nur eine Spielerei, die nicht richtig funktioniert? Lass es uns wissen.