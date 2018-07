Apple zeigt in den letzten Jahren viel Liebe für die Apple Watch und spendiert ihr jedes Jahr entsprechend umfangreiche Updates. Auch 2018 macht man keine Ausnahme und stellt mit watchOS 5 in Kürze zahlreiche neue Funktionen bereit. Vor allem beim Kontrollzentrum dürfen Sie sich auf einige Neuerungen gefasst machen. Neben der systemweiten Aktivierung kann es in der neuen Version auch individuell angepasst werden.