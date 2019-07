08.07.2019 - 13:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



08.07.2019 - 13:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die Wallet-App auf Ihrem iPhone (oder der Apple Watch) ist überaus nützlich. Sie hält alle Ihre Apple-Pay-Kredit- und Prepaidkarten bereit und kann darüber hinaus auch Bonuskarten, Flug- oder Kino-Tickets, Gutscheine, Guthabenkarten und mehr für Sie an einem zentralen Ort aufbewahren. Wir möchten Ihnen daher erklären, wie Sie neue Karten zur App hinzufügen können. Hier gibt es nämlich viele Möglichkeiten.

So finden Sie heraus, welche Apps das Wallet unterstützen

Nicht alle Apps unterstützen die Wallet-App. Um sich jedoch einen Überblick zu verschaffen, können Sie einen einfachen Trick anwenden. Öffnen Sie das Wallet und scrollen Sie zum unteren Ende. Tippen Sie hier auf „Karten bearbeiten“ und wählen Sie dann wieder ganz unten „Apps für Wallet suchen“ aus. Sie werden nun in den App Store weitergeleitet und können nach unterstützten Anwendungen schauen.

Profi-Tipp: Da nicht alle Apps mit dem Wallet zusammenarbeiten, empfehlen wir Ihnen die App „Stocard“. Über diese können Sie auch Kundenkarten oder Tickets von eigentlich nicht unterstützten Apps in die digitale Brieftasche übernehmen.

Lesetipp Über den Tellerrand: Samsung wird wegen Falschwerbung verklagt Nicht nur in den USA kommt es schnell wegen Falschwerbung zur Klage, sondern auch in Australien ist dies möglich und dass sogar durch die... mehr

Neue Karten zum Wallet hinzufügen – So geht's

Methode 1: Sie können einen Barcode oder QR-Code von der Kundenkarte scannen. Diese Funktionen finden im Wallet ganz unten. Tippen Sie dazu auf „Karten bearbeiten“ und wählen dann „Code scannen“ aus.

Methode 2: Wenn Sie mit Apple Pay bei einem Händler mit unterstützter App bezahlen, dann wird Ihnen eine Mitteilung eingeblendet, die Sie ebenfalls zum Hinzufügen von Karten verwenden können.

Methode 3: Einige Apps bieten es direkt in der App an, um Karten oder Tickets zur Wallet-App hinzuzufügen. Halten Sie in den Unterstützten Apps Ausschau nach dem Wallet-Icon mit dem Text „Hinzufügen zu Apple Wallet“.

(Bild: Apple)

Methode 4: Durch Teilen. Freunde oder Verwandte können Ihnen auch Tickets oder ähnliches per AirDrop, E-Mail oder iMessage schicken.

Anzeige