MacBook-Netzteil mit angestecktem 2-Pol-Euro-Netzkabel (Bild: @mvaneijgen via Reddit)

Trick 17: So lässt sich das Kabel des MacBook-Netzteils günstig verlängern. Haben Sie ein schon mal darüber geklagt, dass das Kabel am MacBook-Netzteil so kurz ist? Oder haben Sie schon einmal das Gefühl gehabt, dass Apples Kabelverlängerung den Rucksack nur noch schwerer macht? Dann gibt es einen einfachen Trick, mit dem Sie sich weniger Gewicht und trotzdem mehr Kabel ins Gepäck stecken.

Kennen Sie die dünnen zweipoligen Euro-Netzkabel für Kleingeräteanschlüsse? Diese Stromkabel sind an recht vielen Geräten von heute enthalten, auch wenn diese gar nicht so klein sind. Ihr Drucker hat vielleicht eines, Ihr Fernseher oder Ihre Spielekonsole auch. Vermutlich haben einige von Ihnen sogar eine ganze Reihe dieser Kabel, die Sie gar nicht benötigen und daher in einer Kiste sammeln.

Andernfalls können Sie solche Kabel auch für kleines Geld im Baumarkt erwerben (circa 2 Euro). Das ist durchaus nicht zu verachten. Apples Verlängerungskabel kostet immerhin 25 Euro. Früher wurde es den MacBook-Netzteilen beigelegt. Diese Zeiten sind allerdings vorbei.

2-Pol-Euro-Netzkabel verlängert MacBook-Netzteil

Entfernen Sie am MacBook-Netzteil das herkömmliche Steckerteil. Apple hat dieses Bauteil ja absichtlich portabel gemacht, da es selbst eine passende Kabelverlängerung auch im Portfolio anbietet, allerdings nur gegen Aufpreis.

Stecken Sie dann das 2-Pol-Euro-Netzkabel an diese Stelle. Sie sind fertig. Zumindest wenn der Stecker passt. Apple hat ja eine Kerbe, die in den Netzteilen variiert. Probieren Sie einfach mehrere der 2-Pol-Euro-Netzkabel aus, oder, wenn Sie eines zu viel haben, schaben Sie am Verbindungsstück ein wenig Kunststoff ab, bis es passt. Wie das Ergebnis auszusehen hat, sehen Sie im Artikelbild, das übrigens von Reddit stammt.

