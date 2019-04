Trick 17: So geht die Schutzkappe des Apple Pencil nicht länger verloren. Sie merken schon an der Überschrift, dass sich bei diesem Tipp Nutzer des Apple Pencils der ersten Generation angesprochen fühlen sollten. Sie kennen vielleicht das Problem, dass vor allem, wenn Sie den Pencil laden, oder ihn in einem Mäppchen aufbewahren die Schutzkappe um den Lightning-Anschluss herum gerne mal stiften geht. Entsprechend präsentieren wir Ihnen heute nun einen hilfreichen Trick.