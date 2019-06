Trick 17: So killt die Touch Bar nervige Werbung auf YouTube. Wenn Sie einen Kaufgrund für Apples Touch Bar am MacBook Pro benötigen, dann wollen wir Ihnen heute einen präsentieren. Denn Sie können mit diesem Zubehör nervige Werbespots in Videos auf YouTube überspringen, oder zumindest sehr stark verkürzen, indem Sie schnell vorspulen.