Trick 17: Einhändig tippen am iPhone leichtgemacht. Als das iPhone noch ein 4-Zoll-Display hatte, konnte man es gut in einer Hand halten. Manches größere Gerät von heute müssen Nutzer in jedem Fall mit zwei Händen bedienen, wollen Sie die Tastatur in allen Ecken erreichen. Doch es gibt von Apple eine integrierte Funktion, die das Tippen trotz größerer Geräte mit einer Hand erleichtert. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese einrichten.