04.02.2019 - 10:23 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bereits seit vielen Jahren kommt iOS nicht mehr mit Google Maps als Standardapp für die Navigation daher. Apple setzt stattdessen auf einen eigenen Kartendienst, der ständig besser wird. Die App arbeitet mittlerweile mit Drittanbietern zusammen, um zusätzliche Funktionen zu ermöglichen, oder zeigt auch Wetterdaten an. Daneben lässt sich Apple Karten natürlich auch für die Navigation nutzen. Wir haben da einen Trick, den Sie garantiert noch nicht kennen.

Sie kennen das vielleicht: Die Eingabe der Adresse ist langwierig und vor allem umständlich. Daneben haben Sie zahlreiche Möglichkeiten die Adresse einzugeben. Geben Sie erst den Ort und dann die Straße samt Hausnummer ein oder doch eher umgekehrt? In einigen Fällen können so bereits die richtigen Vorschläge nach nur wenigen Zeichen erscheinen. Dies spart natürlich ordentlich Zeit. Allerdings dürfte gerade deutsche Nutzer einen wichtigen Aspekt der Applikation übersehen: Apple ist ein amerikanisches Unternehmen und optimiert die Software entsprechend auch für US-Markt. Dadurch verstecken sich einige kleine Details in iOS, die wir nicht sofort erkennen.

Schneller Adressen suchen

Das beste Beispiel ist hier die Adresssuche in Apples Karten-App. Während wir nach dem Schema „Straße, Hausnummer, Stadt“ vorgehen, wird in den USA zuerst die Hausnummer eingegeben. Dies hat zur Folge, dass auf der Basis der Zahlen schon richtige Vorschläge gemacht werden können, wenn die Adresse eventuell schon einmal im System eingegeben wurde. Dadurch lässt sich die Adresse schneller finden beziehungsweise auswählen.

